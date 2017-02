Ve třiceti skončil v reprezentaci. Teď dává Lahm sbohem fotbalu úplně

V době, kdy se věk vrcholových sportovců prodlužuje, kdy fotbalisté na nejvyšší úrovni hrají až do osmatřiceti, do čtyřiceti, jsou Lahmova slova víc než překvapivá.

Když během úterý jako první informaci vynesl Sportbild, bralo se to s rezervou jako spekulace. Večer po utkání, které Bayern vyhrál 1:0, však Lahm informace o konci kariéry potvrdil.

„Mluvil jsme s vedením Bayernu a řekl jim, že bych na konci sezony skončil. Každému tréninku i zápasu dávám všechno. Myslím si, že jsem to schopen dávat ještě celé jaro, dál už ne,“ řekl německým novinářům.

„Jednou člověk skončit musí Před rokem jsem si pro sebe řekl, že to zvážím podle toho, jak na tom budu, jak to bude vypadat, jak se budu cítit. Jsem si jistý, že do konce sezony můžu podávat špičkové výkony, ale další sezonu už ne.“

V sobotu proti Schalke odehrál drobný pravý bek pětistý zápas za Bayern. Pokud Bayern ve zbytku jara udrží čtyřbodový náskok v čele tabulky, oslaví Lahm osmý ligový titul. Nikdo jich víc nemá. A pak konec. Přitom má smlouvu do léta 2018.

„Hráli jsme spolu hodně dlouho, takže se mi svěřil už dřív,“ reagoval brankář Manuel Neuer. „Je to jeho věc. samozřejmě bych chtěl, aby hrál dál, aby s námi nastupoval do dalších zápasů, ale jeho rozhodnutí musíme respektovat.“

Lahm je ztělesněním věrnosti. V Mnichově se narodil, v Bayernu je od žáků. Ve dvaceti odešel na zkušenou do Stuttgartu, protože v nabitém kádru by jako mladík tolik příležitostí nedostal. Po dvou letech se vrátil, od roku 2005 nehrál za jiný klub než Bayern.

V roce 2013 vyhrál Ligu mistrů, šestkrát Německý pohár a má sedm ligových titulů.

Za Německo odehrál 113 utkání, v červenci 2014 v Brazílii se stal mistrem světa. I v reprezentaci byl kapitánem. Po návratu ze šampionátu však překvapivě prohlásil. „V národním mužstvu končím, budu se věnovat jen Bayernu.“ Bylo mu teprve třicet.

Po třech letech chce skončit definitivně s fotbalem.

„Už jsme spolu jednali a v nejbližších dnech dáme společné prohlášení, ale ne teď bezprostředně po utkání. Budeme se držet toho, jak jsme se s Philipem a jeho agentem dohodli,“ řekl televizi ARD klubový prezident Uli Hönnes.

Přitom před utkáním byl zdrženlivý. „Jak víte, má ještě smlouvu na další rok. Zatím ji s námi neukončil. Myslím si, že to jsou jen spekulace. Možná je jedna strana rozhodnutí, ale Bayern to určitě není,“ poznamenal. Po pár hodinách se bránil. „Před zápasem jsme to ještě potvrdit nemohli.“

Trenér Carlo Ancelotti se při pomyšlení, že od léta už Lahma v kabině mít nebude, v televizním rozhovoru zamračil. „Doufám, že bude pokračovat. Viděli jste, jak dneska hrál? Byl nejlepší na hřišti. Pro nás je opravdu velmi důležitý.“

To spíš Lahm dostane v létě důležitou funkci, dlouhodobě se s ním počítá na post sportovního ředitele, který je pod loňském odchodu Matthiase Sammera neobsazený.

Šéf Bayernu Karl-Heinz Rummenigge přiznal, že s funkcionářské pozici mluvil s Lahmem právě už před rokem, když Sammer kvůli zdravotním důvodům odcházel. Že by to skloubil s hráčskou kariérou.

„Dospěli jsme k tomu, že na to ještě není ten správný čas,“ podotkl Lahm.

Ten správný čas nejspíš brzy nastane.