Superstřelec Lafata ještě neskončí, Sparta mu dala novou smlouvu

Dosavadní kontrakt by mu vypršel letos v červnu. Doběhla by mu smlouva, kterou podepsal v lednu 2013 po přestupu z Jablonce.

„Tenkrát jsme říkal, že bylo mým snem za Spartu hrát. Jak jsem byl starší a starší, tak se šance, že se to povede, snižovala. O to víc si to nyní chci vychutnávat, že tu jsem. Můžu všem slíbit všem, že budu dělat všechno proto, aby Sparta byla úspěšná, respektive úspěšnější, než jsme byli do této chvíle,“ řekl Lafata pro web sparta.cz.

Přitom loni v létě naznačoval, že současná sezona je pro něj poslední. Nepočítal s tím, že by mu Sparta dala novou smlouvu ve chvíli, kdy mu táhne na šestatřicet.

„Přiznám se, že neplánuju, že bych pak ještě někde hrál. Myslím si, že to ve Spartě dohraju,“ říkal v létě 2015 ve chvíli, kdy dostal kontrakt na dva roky. Konec smlouvy ve Spartě, pak konec vrcholové kariéry. Tak to plánoval.

Když loni v srpnu Sparta znovu vypadla v předkole Ligy mistrů v Bukurešti, byl smířený s tím, že přišel o poslední šanci hrát nejprestižnější klubovou soutěž.

Ne, nic z toho platit nemusí.

Lafata nyní začal ve Spartě pátý rok. Od svého příchodu z Jablonce v lednu 2013 dal v lize třiasedmdesát gólů. Dalších čtyřiadvacet přidal v evropských pohárech, kde je jasně nejlepším střelcem Sparty v historii. S trefami z domácího poháru se přehoupl přes stovku. Za čtyři roky v klubu!

Pro fanoušky už je legendou. Zasloužil si to nejen góly, ale svým vystupováním, chováním i přístupem na hřišti, kde by za Spartu, s nadsázkou řečeno, položil i život.

„David se během svého působení na Letné nesmazatelně zapsal do historie klubu. Jsem nesmírně rád, že naše spolupráce ve Spartě bude pokračovat,“ prohlásil generální ředitel klubu Adam Kotalík.

Přitom se zdálo, že trenéři budou postupně dávat přednost mladším útočníkům. V minulé sezoně za trenéra Ščasného především ve venkovních zápasech evropských pohárů zůstal náhradníkem. Ale pořád střílí nejvíc nejvíc gólů.

Jen jednou, co je ve Spartě, nebyl nejlepším střelcem nejvyšší soutěže, protože ho na jaře 2014 předstihl spoluhráč Hušbauer. Lafatovi to vadit nemuselo, jako kapitán dovedl Spartu k titulu i triumfu v poháru.

Mimochodem, pásku ve Spartě dostal jen sedm měsíců po přestupu, když mu ji přidělil trenér Lavička. „Byl to pro mě tak trochu šok. Vždyť když jsem do Sparty přišel, tak se mi splnil sen. A být ještě k tomu kapitánem, to už je něco navíc.“

I v současné sezoně je nejlepším střelcem ligy, za podzim dal deset gólů. Má našlápnuto k tomu, že zase splní obvyklou normu dvaceti branek za sezonu. Ligových gólů dal celkem 194. Zatím.