Olomouc neutratila korunu. Manažer Minář: Jsme mladší, ale vyspělejší

„Chci, aby veřejnost, věděla, že si Sigma nemůže dovolit hráče nakoupit. Na druhou stranu to neznamená, že bychom měli sestoupit. Mužstvu věřím, že má kvalitu na to, aby hrálo v dalších sezonách ligu bez ohledu na to, že bychom si nemohli dovolit nákup,“ zdůrazňuje sportovní manažer Ladislav Minář a vypráví, jak se shání posily s prázdnou peněženkou.

Jaké tedy byly vaše možnosti při shánění posil?

Omezené byly v tom, že jsme nedisponovali finančním obnosem, abychom mohli hráče nakupovat. Ale hráče na hostování v rámci možností a v nějakých mantinelech si dovolit můžeme. Každé přestupní okno jsou nějaké typy, o které máte zájem, ale pokud nám teď kluby řeknou, že je hostování nezajímá a chtějí jednat o přestupu, tak si to dovolit nemůžeme. Pro mě je to vždycky vývoj - na začátku hráče oslovíte, komunikujete, a když se pak kluby neshodnou, musíme zvolit jinou variantu. Tentokrát jsme věděli, že můžeme hráče přivést jen na hostování.

Objevil se hráč, u kterého vás mrzí, že jste si ho dovolit nemohli?

Jeden dva hráči by se našli, ale nemá cenu je jmenovat. Ta částka jednoduše nebyla taková, kterou bychom si mohli dovolit, takže nemá smysl o tom dál hovořit.

Tým je pro podzimní část kompletní?

Máme otevřené dva posty, o kterých se bavíme. Pokud by se to podařilo, tak bychom hráče ještě přivedli. Ale v této fázi z devadesáti procent víme - a těch deset nechávám, až jak se sezona rozjede a jaká mužstva budou, nebo nebudou pokračovat v poháru.

O jaké posty jde?

Celou dobu jsme si hráli s prostředky a s kraji. Máme Obročníka, bohužel se v prvním utkání zranil. Můžeme mluvit ještě o podhrotovém hráči.

Jak se jedná manažerovi, když může nabízet jen hostování? Na to jste v Mladé Boleslavi nebyl zvyklý.

V té době, kdy jsem byl v Boleslavi, nebo i teď, se to možnostmi nedá k Olomouci přirovnat. Ale nechtěl bych, aby to vyznělo tak, že protože jsme nemohli koupit, tak bychom měli sestoupit. To bych byl strašně velký alibista. Mužstvo kvalitu má a je určitě srovnatelné s dalšími šesti sedmi týmy v lize.

Proti minulým rokům v klubu není bývalý spolumajitel Josef Lébr, jehož firmy se podílely na chodu klubu. S jakým rozpočtem vstupujete do ligy?

Co se týká rozpočtu, dnes se pohybujeme do šedesáti milionů a nemyslím, že tam byl nějaký rozdíl v předešlé sezoně, kdy jsme se vraceli do ligy. Žádný rozdíl tam nevidím.

A je v tuto chvíli celý pokrytý?

Rozpočet je zabezpečený, samozřejmě vždycky je potřeba do něj během sezony něco doplnit. V případě, že by se povedl úplatný převod stadionu (na město), tak bychom mohli říct, že je stoprocentně zabezpečený.

Změny v Olomouci Přišli: Michal Obročník (hostování s opcí FC Slovan Liberec), Zdeněk Linhart (hostování s opcí SK Slavia Praha), Roman Polom (hostování s opcí FK Mladá Boleslav), Lukáš Kalvach (návrat z hostování v FC MAS Táborsko), Jiří Texl (návrat z hostování v MŠK Vítkovice), Pavel Moulis (návrat z hostování v FK Ústí nad Labem). Odešli: Emmanuel Antwi (konec hostování z SK Slavia Praha), Jakub Yunis (hostování GKS Katovice), Jakub Petr (konec smlouvy), Martin Šindelář (konec smlouvy), Jakub Habusta (konec smlouvy), Jan Ambrozek (hostování Uničov), Martin Antl (v jednání), Radek Látal (hostování FK Pardubice), Michal Surzyn (hostování FK Pardubice)

Sestup, záchrana. Trenér Jílek tato slova odmítá vyslovit. Co vy, straší vás to?

Straší. Jsem z toho pod určitým tlakem. Ještě jsem se ani neohřál a už jsme spadli, pak jsme spadli podruhé. To mě trápí velice, šel jsem sem s úplně jinou představou. Teď už si to nedovedu snad ani představit. A ani si to nechci představovat. Nemám na to ani slovo. Nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit.

Cíl je tedy jasný - udržet se?

Je potřeba, abychom zastavili jo-jo efekt, a čím bude umístění lepší, tím budeme spokojenější. Na druhou stranu kluci jsou zase vyzrálejší i oproti minulé sezoně, kterou jsme v lize hráli. Jen vzpomenu, že jsme ze třiceti kol v sedmi ztratili výsledek v posledních šesti sedmi minutách. Tam se můžeme bavit o hlouposti, nevyzrálosti nebo nezkušenosti. Věřím, že těchto věcí se už vyvarujeme a pak budeme mít body, abychom v lize byli tam, kde Olomouc vždycky byla.

V čem je letošní tým jiný proti rokům, kdy Sigma spadla?

Hráči jsou mladší a hladovější. Po prvním sestupu a postupu jsem věděl, že možnosti na nákup hráčů mám úplně stejné. Protože se tehdy vykládalo, že mužstvo je mladé, tak jsem ho chtěl doplnit o zkušené hráče. Přivedl jsem ty, kteří byli zadarmo, ale po zranění, nebo po svých problémech, takže neměli zápasové zatížení. To byl případ Halenára nebo Mahmutoviče. Zdravotní problémy se nakupily a nesedlo si to sportovně. Někdy to tedy zadarmo není ideální. Teď už si nemyslím, že bychom za každou cenu potřebovali zkušené hráče. Ti, co tu jsou, jsou trochu vyspělejší a daleko hladovější než ti předtím.

Podařilo se vám prodloužit smlouvu s Tomášem Chorým, ačkoli se o něj zajímaly bohatší kluby. Jak to bylo těžké?

No, jednoduché to nebylo. Protože hráč má nějakou představu, agentura, která ho zastupuje, má nějakou představu a klub také. Skloubit to není jednoduché. Je to několik týdnů bojů a ústupků z každé strany nebo boxování o nejlepší pozici. A nejlepší na tom je, že když už se to blíží k nějakému závěru, vstoupí do toho nějaký klub a začne to celé znovu.

A ústupek Sigmy tedy je, že nová smlouva tu starou prodloužila jen o jeden rok?

Bavili jsme se o dvouleté smlouvě, ale to jsou ty kompromisy. Když bychom se všichni zasekli a nechtěli ustoupit ze svých požadavků, tak nevím, co bych musel udělat. Odstavit hráče, který chce hrát a je perspektivní? Nevím. Ale ani s Plškem či Radakovičem nebylo jednoduché jednání. Hráči se někde vidí, přemýšlí o další sezoně, slyší různé věci i kolem klubu. S žádným hráčem není jednoduché prodlužovat smlouvu.

Oddechl jste si, když se to podařilo?

Dokončil jsem první etapu a přede mnou je druhá etapa prodlužování smluv s dalšími hráči a s těmi to také nebude jednoduché. Agentury chtějí větší požitky, dnes u nás profesionalismus není, protože kluci si mezi sebou řeknou, jaké požitky mají, a druhý je chce taky. U Chorého to bylo ovlivněné tím, že se na Evropě ukázal a jeho hodnocení bylo dobré. V naší situaci musíme mít gros našich hráčů pod smlouvou.

Jak se vám pak poslouchá, že podle deníku Sport má ve Spartě turecký obránce Semih Kaya měsíčně brát 3,7 milionu korun?

S tím nemám problém. Každý klub má nějaké možnosti. Oni si to můžou dovolit, my ne. Ale to máte jak se svým příjmem, také musíte vyžít s tím, co máte.

Měl jsem spíš na mysli, jak se nůžky mezi bohatými a chudými kluby rozevírají.

Po nákupech Slavie a Sparty v posledních měsících už se nerozevírají, ale jsou otevřené strašně moc. Tomu se nepřiblížíme. Ale jak řekl trenér Jílek, každý z těch klubů se bude bránit, když s těmito kluby bude hrát. Může se stát, že dostanete debakl, ale také je můžete trápit až do konce. Real Madrid také nevyhrává ve španělské lize všechno suverénně. My musíme přemýšlet sami nad sebou. Máme nějaký kádr, kluci jsou zkušenější, než byli, osu jsme prodloužili a doplnili jsme ji hráči, které si trenér přál. Chtěl leváka stopera, má Poloma, kterého zná ze Sparty, byť víme, že možná nebude od prvního kola hned k dipozici. Zároveň ale pokud by neměl po čištění kolene, byl by třeba jinde. Dál chtěl defenzivního hráče, vybral si a má ho. Chtěl Linharta, má ho.

Z ekonomických důvodů Sigma zrušila béčko v Moravskoslezské fotbalové lize a bude hrát povinnou juniorskou soutěž. Je to komplikace?

Samozřejmě mi to vadí. Olomouc se nikdy netajila, že béčko v MSFL je lepší než tým v juniorské lize. Bohužel je to tak nastavené. Není to tak dávno, kdy jsme si pohrávali s myšlenkou, že bychom pro béčko vzali z druhého místa druhou ligu. Ale vyhodnotili jsme to a z ekonomického hlediska jsme od toho ustoupili. Šli jsme stejnou cestou jako všechny ligové kluby.

Sportovní manažer fotbalové Olomouce Ladislav Minář.

Olomouc však vždy měla cestu jinou, svou vlastní a více zaměřenou na odchovance.

Ale s tím nemáme problém - v okolí je tu Holice, Mohelnice nebo Uničov, kde o kluky zájem je. Z toho, že by někteří kluci nehráli třetí ligu, strach nemáme, hrát ji budou. Ale už to není ta provázanost, že když se v áčku někdo zraní, doplníme ho z béčka a může jet na další zápas. Takto se k tomu můžeme vrátit až po půl roce.

S čím byste byl po podzimu spokojený při pohledu na tabulku?

S takovým umístěním, aby nám dávalo relativní klid od dvou sestupových míst. Ale co to je klid? Když vezmu Zlín, který měl fantastické podzimy dva roky po sobě a na jaře pak uhrál šest sedm bodů... Uspokojí mě celkově, když Sigma zůstane v lize. Čím vyšší rozdíl od sestupových míst, tím větší spokojenost.

Není to beznaděj, že můžete klidně hrát i o poháry, ale peníze v klubu nejsou a bůhví, jestli někdy budou?

Jsem přesvědčený, že když to sportovně bude mít ligovou hlavu a patu a když se podaří úplatně převést stadion, tak Sigma je dobrá značka, aby do ní nějaký investor vstoupil. Myslím, že když je klub stabilizovaný sportovně a bude vyřešený stadion, tak to bude spouštěč, aby o něj někdo projevil zájem.