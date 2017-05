Gól dostaneme z každého h..., štve hradeckého záložníka Martana

Nejprve ještě v první půli poslal centr do pokutového území Karviné, jeho spoluhráč Mudra míč skluzem nasměroval do branky a snížil ztrátu Hradce na 1:2.

Deset minut po přestávce se ale Ladislav Martan rozběhl před branku soupeře sám a nechytatelně vyrovnal na 2:2.

Zlikvidování náskoku soupeře ale Hradci k bodům opět nepomohlo, ve zbývající části zápasu totiž dostal dva góly, prohrál 2:4 a v tabulce nejvyšší soutěže se propadl na předposlední místo. V posledních čtyřech kolech tak bude odvracet sestup, který se mu přiblížil.

Prohrávali jste 0:2 a dokázali vyrovnat, o to asi víc mrzí, že jste nakonec vůbec nebodovali...

To, že jsme vstali z mrtvých a dotáhli to na 2:2, hovoří o nějakém našem charakteru, což je určitě pozitivní. Ale je třeba vidět, že se na ty góly strašně nadřeme. Troufám si říct, že jsme většinu utkání byli lepší, ale nebylo to moc platné. I proto, že když ještě budu slušnej, tak musím říct, že my z každého h... dostaneme gól.

První velkou šanci jste ale měli vy, Daniel Trubač šel sám na branku domácích. Vedení by vám asi pomohlo.

Nemůžeme to házet na něj, chybu udělá každý, je to mladý kluk. Je ale možné, že kdyby tu šanci proměnil, tak bychom třeba ty dva góly krátce po ní nedostali a zápas by vypadal jinak.

Jste v situaci, když už musíte bodovat, jeli jste si pro body i do Karviné?Nám se hraje lépe venku než doma, hrajeme asi uvolněněji a nám nic jiného nezbývá. Musíme si přiznat, že naše situace není komfortní a musíme jít do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. To platilo i tady.

Za stavu 2:2 bylo vidět, že chcete víc než remízu. Nevymstilo se vám to trochu?

Je to možné, alo pro nás i bod by byl v naší situaci málo. Snažili jsme se rozhodnout, ale bohužel to nevyšlo. A konec už byl vabank, který jsme mohli zvládnout lépe. Za stavu 4:2, kdy už bylo jasné, že se s tím nedá moc dělat, chodil soupeř do brejků, měli jsme to dohrát víc v klidu.