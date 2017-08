Nenasytná Paříž. Už má Neymara, zaplatí miliardy i za Mbappého?

Zprávy o tom, že PSG ještě nemá dost, se v posledních dnech objevují ve francouzských médiích. Podle deníku L ́Equipe je sice pro trenéra Unaie Emeryho prioritou přivést defenzivního záložníka - ideálně Danila Pereiru z Porta - ale rád by měl v kádru i dalšího nadějného útočníka.

Zadarmo by to samozřejmě nebylo. Podle zdrojů, které zmiňuje ve zprávě na svém webu francouzská televize TF1, plánuje pařížský klub poslat do Monaka nabídku v hodnotě 155 milionů eur - tedy víc než čtyři miliardy korun. Tím by se Mbappé stal druhým nejdražším fotbalistou historie, hned za Neymarem.

Sám osmnáctiletý supertalent by prý tuhle možnost preferoval a dokonce by dal nabídce z PSG přednost i před Realem Madrid, který o něj také dlouhodobě velmi stojí. Zamlouvají se mu plány majitelů klubu i možnost učit se právě od Neymara, kterého léta obdivuje.

Násir Al-Chelfí, prezident PSG, mu dokonce měl osobně telefonovat a ujistit, že i po příchodu brazilské hvězdy dál figuruje v jeho plánech. V kontaktu je dlouhodobě i s Mbappého otcem Wilfriedem.

Že by přestup mohl být blízko, naznačil i trenér Arsenalu Arséne Wenger, když komentoval spekulace ohledně odchodu své hvězdy Alexise Sáncheze právě do Paříže.

„Pokud čtete francouzské noviny, víte, že PSG teď pracuje na příchodu Mbappého. Tím by jejich přestupová aktivita měla být u konce,“ prozradil francouzský kouč.



Háček je v tom, že Monako by jen nerado pouštělo svůj klenot právě k rivalům z Paříže. Aby se nechalo obměkčit, požaduje údajně ještě od 25 milionů eur víc - tím by se částka vyšplhala až na 4,7 miliardy korun. A klub z knížecího města chce tenhle balík rovnou, ne na splátky.

Bohatí šejkové, kteří PSG vlastní, by i takové peníze asi byli schopní vyplatit, ale zároveň musí řešit problém jménem Finanční fair play. Zjednodušeně řečeno: jejich tým by neměl utratit víc peněz, než kolik vydělá.

Co může Paříž udělat, aby příjmy a výdaje byly v rovnováze i po dalším velkém nákupu? Nabízí se možnost upravit reklamní smlouvy se sponzory, které klubu už teď zaručují slušné peníze. Významnou roli v jednání o přestupu by tak mohla sehrát třeba společnost Nike, která obléká jak PSG, tak Monako. A k tomu má podepsaný kontrakt i s Mbappém...

Ten v minulé sezoně zářil, v osmnácti si vybojoval místo v základní sestavě, dostal se do reprezentace, dohromady ve všech soutěžích nastřílel šestadvacet gólů a ještě na dalších čtrnáct přihrál.

Není divu, že se o něj perou velkokluby. Zvítězí ve velké hře ten, který už jeden bombastický přestup uskutečnil?