Real se chystá učinit z monackého Mbappého nejdražšího fotbalistu světa

Zvětšit fotografii Kylian Mbappé z Monaka slaví svůj gól. | foto: Reuters

dnes 14:48

Osmnáctiletý fotbalový talent Kylian Mbappé z AS Monako by se měl stát největší hvězdou letního přestupního období. Zástupci Realu Madrid už se podle médií s vedením francouzských šampionů dohodli na transferu, za útočníka jsou ochotni zaplatit astronomickou částku až 180 milionů eur (4,68 miliardy korun). Tím by se Mbappé stal s jasně nejdražším hráčem světa.

Podle informací španělského listu Marca tvoří základní odstupné za fotbalistu částka 160 milionů eur, dalších 20 milionů tvoří bonusy. Dosud nejdražším hráčem na fotbalovém trhu byl Mbappého reprezentační kolega Paul Pogba, za kterého vloni zaplatil Manchester United do pokladny Juventusu 105 milionů eur. Francouzský talent, o něhož se zajímali mimo jiné zástupci Manchesteru United či konkurenčního Paris St. Germain, by měl v týmu vítězů Ligy mistrů získat šestiletou smlouvu, která mu zaručí příjem sedm milionů eur za sezonu. Mbappé, jenž má v Monaku platný kontrakt do roku 2019, přitáhl pozornost předních evropských klubů v uplynulé sezoně. Ve 40 ligových zápasech dal 16 gólů, v Lize mistrů nasbíral devět startů a skóroval šestkrát. Za národní tým odehrál čtyři utkání.