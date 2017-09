Němce překvapil, co Jarolím vymyslí v Belfastu? Vyberte sestavu

Fotbal

Zvětšit fotografii Týmová fotografie českých fotbalistů před kvalifikací s Německem. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 9:21

Němce překvapil rozestavením s pěti obránce, co trenér českých fotbalistů Karel Jarolím vymyslí na Severní Iry? "Přemýšlím o všem možném, abychom zvolili co nejlepší způsob hry," říká kouč. S kým by český tým měl dnes večer vyrukovat? Sestavte si svoji jedenáctku v anketě iDNES.cz.

Je téměř jisté, že základní sestava se od té, kterou v pátek Jarolím nasadil proti Německu (1:2), se dnes večer v Belfastu bude lišit. Čechy čeká od 20.45 osmý zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018 a pokud chtějí udržet teoretickou naději na druhou příčku ve skupině, z níž je šance na baráž, musí vyhrát. Proč by měly být změny? Jednak čeští fotbalisté absolvovali fyzicky velmi náročné utkání před třemi dny, za druhé proti Severním Irům by se mělo hrát jinak než proti favorizovanému Německu. Zdá se pravděpodobné, že Jarolím do hry vrátí krajního obránce Kadeřábka či ofenzivního záložníka Dočkala, kteří v pátek v pražském Edenu nenastoupili. Jednak kvůli zvolenému způsobu hry a možná i proto, že oba by v případě žluté karty nemohli v Severním Irsku nastoupit. Pro Čechy je to zásadní zápas, ve kterém se dá kvalifikace ještě zachránit, byť i v případě vítězství nebudou mít druhou příčku ve vlastních rukách. V bráně se jistě nic měnit nebude, Vaclík má svou pozici pevnou. Obrana proti Němcům nastoupila ve složení Gebre Selassie, Kalas, Suchý, Novák, Bořil, který při debutu příjemně překvapil. Dostane na kraji obrany znovu šanci na úkor Kadeřábka či Gebre Selassie, stabilních hráčů bundesligy? V záloze se příliš nedařilo Kopicovi na pravém kraji, tady lze očekávat změnu. Krejčí, Zmrhal či Jankto? To jsou další křídelní hráči. Ve středu zálohy je jasný Darida, nejspíš i Souček, k nim asi Dočkal. Nebo jinak? Připravení jsou Hušbauer, jenž má výbornou formu, či Hořava a Barák. Na hrotu je situace jasná, Krmenčík v základní sestavě, Kliment na lavičce.