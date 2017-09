Chceme Bořila i návrat Kadeřábka s Krejčím, hlasovali čtenáři o sestavě

Čtenáři vybírali sestavu z třiadvacetičlenného kádru, který odcestoval do Belfastu.

Tam se rozhodne, jestli Češi budou mít dál teoretickou naději na druhou příčku v kvalifikační skupině a účast v baráži o postup na mistrovství světa 2018.

I když v pátek s Německem prohráli, výkonem nezklamali. Proto by čtenáři dali důvěru takřka stejným hráčům. Z těch, kteří nenastoupili, by do základní jedenáctky zařadili Kadeřábka s Krejčím. Na hraně je Dočkal, obvykle stabilní člen.

Pokud bychom složili tým podle počtu hlasů, Dočkal by se do něj nevešel. Souboj ve středu pole prohrál těsně s Tomášem Součkem.

Jenže v této sestavě by byli tři krajníci obránci, Thea Gebre Selassie bychom tak museli posunout na pravý kraj zálohy, kde občas nastupoval za minulého kouče Vrby. A Jankto či Krejčí, čili jeden z křídelních hráčů, by byl na pozici podhrotového hráče.

Sestava podle počtu hlasů by vypadala následovně: Vaclík - Kadeřábek, Kalas, Suchý, Bořil - Gebre Selassie, Darida, Souček, Krejčí - Jankto - Krmenčík.

Ale pokud bychom dodrželi posty, na kterých hráči obvykle nastupují, vypadl by pátý obránce, ten s nejmenším počtem hlasů. A na hřiště by se dostal střední záložník Dočkal.

Sestava podle postů: Vaclík - Kadeřábek, Kalas, Suchý, Bořil - Krejčí, Darida, Souček, Jankto - Dočkal - Krmenčík.

Mimochodem, v pátek proti Německu kouč nasadil pět obránců, ale z nich byli tři stopeři. Levý bek Novák se totiž posunul víc směrem do středu hřiště a vlevo byl debutant Bořil. I teď by se to dalo udělat podobně, na jednoho ze tří stoperů by se posunul Kadeřábek, jenž podobné rozestavení zná z Hoffenheimu.

Sestava s pěti obránci podle celkového počtu hlasů: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Suchý, Kadeřábek, Bořil - Krejčí, Darida, Souček, Jankto - Krmenčík.

Sestava českých fotbalistů pro večerní zápas v Severním Irsku bude známa přibližně hodinu a půl před výkopem, který je ve 20.45 středoevropského času.