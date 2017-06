Špatně pro Česko, S. Irové vyhráli v Baku. Anglie ztratila ve Skotsku

Pro vývoj ve skupině C to bylo v Baku velmi důležitý zápas, Severní Irové utekli Ázerbájdžánu a pokud Češi ve večerním utkání nevyhrají v Norsku, může to být v boji o druhou příčku rozhodující moment.

Severní Irové v Baku sice v 25. minutě přišli o zraněného Garetha McAuleyho, ale i bez zkušeného stopera dokázali eliminovat domácí ofenzivu. Navíc těsně před koncem z první velké šance skóroval tvrdou střelou Dallas.

Anglie v dramatickém ostrovním derby remizovala ve Skotsku 2:2 a udržela kvalifikační neporazitelnost i vedoucí příčku ve skupině F. Šlágr v Glasgow v 70. minutě gólově otevřel po individuální akci Alex Oxlade-Chamberlain, ale mezi 87. a 90. minutou otočil skóre Leigh Griffiths dvěma precizními přímými kopy. Hráči Albionu poprvé v kvalifikaci inkasovali, ale ve třetí minutě nastavení jim zachránil bod kanonýr Harry Kane, který v reprezentaci poprvé navlékl kapitánskou pásku.

Dánsko zvítězilo v Kazachstánu 3:1. V prvním poločase otevřel skóre Nicolai Jörgensen, těsně před pauzou byl vyloučen domácí Bauyržan Islamchan a v 51. minutě zvýšil z penalty Christian Eriksen. Oslabený Kazachstán ještě v závěru snížil po trefě Islambeka Kuata, ale poslední slovo měl v 83. minutě náhradník Kasper Dolberg.

Skupina C

Baku: Ázerbájdžán - Severní Irsko 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Dallas. Rozhodčí: Estrada (Šp.).

Ázerbájdžán: K. Agajev - Medveděv, B. Gusejnov, Sadygov, Pašajev - D. Gusejnov, Garajev, Almeida - Ismajlov (84. Amirgulijev), Šejdajev (90. Abdullajev), Nazarov (77. Alaskarov). Trenér: Prosinečki.

Severní Irsko: McGovern - C. McLaughlin, Hughes, McAuley (25. McGinn, 86. Hodson), J. Evans, Dallas - Brunt, Norwood, Davis - Boyce (77. Lafferty), Magennis. Trenér: O’Neill.

Tabulka skupiny C Tým Z V R P S B 1. Německo 5 5 0 0 20:1 15 2. Severní Irsko 6 4 1 1 11:2 13 3. ČR 5 2 2 1 8:4 8 4. Ázerbájdžán 6 2 1 3 3:9 7 5. Norsko 5 1 0 4 5:9 3 6. San Marino 5 0 0 5 1:23 0

Skupina E

Almaty: Kazachstán - Dánsko 1:3 (0:1)

Branky: 76. Kuat - 27. N. Jörgensen, 51. Eriksen, 81. Dolberg. Rozhodčí: Bezborodov (Rus.). ČK: 43. Islamchan (Kazachstán).

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Polsko 5 4 1 0 12:6 13 2. Dánsko 6 3 1 2 10:6 10 3. Černá Hora 5 2 1 2 10:6 7 4. Rumunsko 5 1 3 1 6:4 6 5. Arménie 5 2 0 3 6:10 6 6. Kazachstán 6 0 2 4 4:16 2



Skupina F

Lublaň: Slovinsko - Malta 2:0 (1:0

Branky: 45.+2 Iličič, 84. Novakovič. Rozhodčí: Evans (Skot.).

Glasgow: Skotsko - Anglie 2:2 (0:0)

Branky: 87. a 90. Griffiths - 70. Oxlade-Chamberlain, 90.+3 Kane. Rozhodčí: Tagliavento (It.).