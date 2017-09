Jak projít do baráže. Fotbalistům hrozí, že druhá příčka stačit nemusí

dnes 13:48

Čeští fotbalisté se už od sobotního večera připravují v Belfastu, kde v pondělí nastoupí ke kvalifikačnímu utkání proti Severnímu Irsku. Je to zápas o teoretickou naději na účast v baráži o postup na mistrovství světa 2018. Co všechno se musí sejít, aby se Češi do dodatečného souboje o šampionát vůbec dostali?

K přímému postup na závěrečný turnaj, který příští rok v červnu a v červenci hostí Rusko, ze skupiny C míří obhájci titulu z Německa. Druhé Severní Irsko je s pětibodovou ztrátou sotva ohrozí. Třetí Češi mají sedmibodové manko a tudíž jen teoretickou naději na druhou příčku, z níž je šance na baráž. Musí však vyhrát všechna tři zbývající utkání v Severním Irsku a pak v říjnu v Ázerbájdžánu a nad San Marinem. A zároveň Severní Irové nesmí už ani jednou vyhrát, hostí Německo a hrají v Norsku. „Dostali jsme se do nepříjemné pozice, určitě jsme si to takhle nepředstavovali. Ale dokud šance žije, musíme se o ni prát. Třeba jako v pátek proti Německu,“ poznamenal záložník Ladislav Krejčí. Ale také se může stát, že v případě, že Jarolímův tým během závěrečných tří zápasů mužstvo ze Severního Irska přeskočí, do dodatečného boje o šampionát se nedostane. Do naráže postoupí osm nejlepších zemí z druhých míst, skupin v evropské části kvalifikace je devět. Tabulky všech skupin kvalifikace Jak se udělá tabulka týmů z druhých míst? Všem se anulují výsledky s nejslabším týmem skupiny, takže Češi by odečítali šest bodů se San Marinem. Sice s ním ještě hrají, ale před Severní Iry se dostanou jen v případě třech výher, takže s říjnovým vítězstvím počítejme. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii I tak reálně hrozí, že by Češi mohli být nejhorším z devíti celků na druhých místech a do baráže neprošli. Musí spoléhat na ztráty týmů na druhých příčkách, především ve skupině E. Češi mohou získat maximálně osmnáct bodů, při odečtení dvou výher nad San Marinem by měli ve zvláštní tabulce dvanáct bodů. A to může být málo. V současné situace mají na kontě šest bodů a na celky z druhých míst ztrácejí. Nejblíže je druhý tým ze skupiny E, kde má Černá Hora po odpočtu duelů s Kazachstánem jen o bod více než Češi a stejně je na tom i Dánsko. Reprezentanti by tak potřebovali, aby oba tyto celky aspoň jednou zaváhaly. Dánsko hraje v Arménii, v Černé Hoře a hostí Rumunsko. Černá Hora vedle duelu s Dánskem hostí Rumunsko a představí se na hřišti prvního Polska. Ani jeden z týmů to nemá snadné. Na další druhé týmy už český celek po odečtu s nejhorším soupeřem ztrácí čtyři a více bodů a k předstižení by se musela sejít příznivá kombinace mnoha výsledků. Hned v pěti skupinách mají mužstva na druhé příčce bez zápasů s posledním týmem tabulky deset bodů a Portugalsko se Slovenskem dokonce dvanáct. V žádné skupině však ještě není rozhodnuto o tom, kdo skončí poslední, takže zatím není zcela jisté, kolik bodů bude tým na druhém místě odečítat. Ve skupině I má momentálně druhé Chorvatsko k dispozici ještě jeden odložený zápas k dobru.