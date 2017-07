Šilhavý: Věřím, že moje cesta nekončí, že se Slavií dokážeme mnohem víc

Slavia proti BATE Borisov, úterý od 19.00 v pražském Edenu, odveta ve středu 2. srpna v Bělorusku. „Je to padesát na padesát, nepodceňujme Borisov,“ varuje Šilhavý před úvodním duelem 3. předkola.

Tenkrát v létě 2007 Slavia postoupila přes Žilinu a Ajax Amsterdam, o dva roky později nešťastně vypadla s Šeriffem Tiraspol. Od té doby prožila nejkrušnější časy v samostatné české historii, málem sestoupila z ligy a byla těsně před krachem.

Od něj v létě 2015 Slavii zachránil nový čínský majitel CEFC. První rok kvalifikace o Evropskou ligu, druhý rok titul v české soutěži, boj o Ligu mistrů a...

„Když jsem v Kladně začínal, byl jsem rád, že jsem u ligového týmu. Věřil jsem, že se budu posouvat dál. Ale nevzpomínám si, že bych si vysnil titul se Slavií, nebo ještě předtím s Libercem. To by ode mě bylo hodně troufalé, přesto je to krásné,“ poznamenal slávistický kouč. „Věřím, že moje cesta ještě nekončí, že se Slavií dokážeme mnohem víc.“

Slavia - BATE Borisov úterý 19.00 v Edenu rozhodčí: Dankert - Pickel, Gittelmann (všichni Německo).

Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Van Buren, Ngadeu, Hušbaeur, Rotaň, Danny - Škoda.

Borisov: Sčerbickij - M. Voloďko, Jablonskij, Gajdučik, Poljakov - A. Voloďko, Dragun - Gordějčuk, Ivanič, Stasevič - Signěvič.

Kapacita hlediště pro kvalifikaci o Ligu mistrů je 19 084 diváků, bude vyprodáno, protože den před utkáním zbývalo pár stovek vstupenek. "Jde o hodně, přeju si, aby nás lidi hnali jako v minulé sezoně. Byli úžasní," řekl kouč Šilhavý.

Marodka: na soupisce pro 3. předkolo nejsou záložníci Jan Sýkora a nováček Jakub Hromada. "Ještě nějakou dobu bude trvat, než se k nám připojí," poznamenal trenér.

Postoupit do Ligy mistrů?

Respektujeme sílu soupeře, BATE je zkušený tým, který každý rok hraje v pohárech. Navíc od března hrají ligu, jsou rozehraní, k tomu mají za sebou dvě předkola. Je to silný tým, ale my chceme postoupit.

Jak vyzval váš šéf Jaroslav Tvrdík: Cokoli jiného než postup by bylo zklamáním. Vnímáte od vedení ten tlak?

V klubu jako je Slavia je to normální, s tím musíme počítat. Taky chceme vítězit a postupovat.

Musíte v kabině mírnit očekávaní, napětí?

Vnímám, že kabina je napnutá jako my všichni. Vnímám, že panuje velké očekávání. Chci věřit tomu, že nám to nebude svazovat nohy. Ale spíš naopak, že nás to bude motivovat k co nejlepšímu výkonu.

Před týdnem jste v generálce porazili Nice 4:1. Ukázal vám zápas proti třetímu mužstvu francouzské ligy, kdo bude proti Borisovu v základní sestavě?

Pokud se nic nestane, tak jedenáctku, která vyběhne, v hlavě máme. Víme, s kým do zápasu půjdeme, ale nezlobte se, prozrazovat sestavu nebudu. S Nice jsme tady měli nádhernou atmosféru, výsledek a skalp takového mužstva je pro nás výborný. Ale byla to jen příprava, oni navíc nepřijeli v nejsilnější sestavě. Nešlo o body, nešlo o postup, s Borisovem nás čeká úplně jiný zápas.

Jaký?

BATE není tak atraktivní soupeř. Budou čekat na svou šanci, budou chtít dát gól na hřišti soupeře, který je v pohárech hodně důležitý. Na to musíme být připravení.

Čím chcete běloruského soupeře překvapit?

Nechci tady předem odkrývat jejich slabiny. Jak doma vyhrávají jeden titul za druhým, prezentují se velmi dobrou hrou dopředu, kde mají výborné hráče. Ale jak doma kralují, dozadu nejsou vyzkoušení, s bráněním tolik zkušeností nemají. Vědí, co mají hrát, tým je organizovaný. Věřím, že najdeme tu správnou taktiku, abychom jejich obranu překonali a vytvořili si dobrý výsledek pro odvetu.

To znamená?

Pohárová matematika je jasná, nedostat gól. Líbilo by se mi neinkasovat a vyhrát. Ale nechci přehlížet sílu soupeře, bavíme se tady pořád jen my, my, my. Nesmíme nic podcenit.

I proto jste do týmu přivedli zahraniční posily, které mají velké zkušenosti z pohárů. Co si především od Dannyho, Rotaně a Altintopa slibujete?

Až ostré zápasy ukážou, jak se tu adaptovali a jakým budou přínosem. Já jsem přesvědčený, že budou. Potřebujeme je nejen na hřišti, ale i v kabině. Všichni tři mají zkušenosti i kvalitu na těžké zápasy, do kabiny přinesou klid, rozvahu, povzbuzení. Myslím si, že si to super sedlo, i v kabině.