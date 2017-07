Zkušených nás je víc, ale odpovědnosti se nezříkám, tvrdí Hušbauer

Z českých hráčů mohou v kabině Slavie vyprávět o zkušenostech s Ligou mistrů jen brankář Laštůvka, kapitán Bílek a záložník Tecl. Hušbauer se o postup do hlavní fáze pral dvakrát se Spartou: „Ale dvakrát jsme vypadli, takže nemám dobré vzpomínky,“ přiznává.

„Postup do hlavní fáze Ligy mistrů je pro mě velký sen,“ dodává.

Slavia - BATE Borisov úterý 19.00 v Edenu rozhodčí: Dankert - Pickel, Gittelmann (všichni Německo).

Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Van Buren, Ngadeu, Hušbaeur, Rotaň, Danny - Škoda.

Borisov: Sčerbickij - M. Voloďko, Jablonskij, Gajdučik, Poljakov - A. Voloďko, Dragun - Gordějčuk, Ivanič, Stasevič - Signěvič.

Kapacita hlediště pro kvalifikaci o Ligu mistrů je 19 084 diváků, bude vyprodáno, protože den před utkáním zbývalo pár stovek vstupenek. „Určitě bude znovu fantastická atmosféra. Lidi nás poženou, všichni se moc těšíme,“ řekl Hušbauer.



Je na to Slavia připravená?

Rozhodně jsme silnější, než jsme byli před rokem proti Anderlechtu. Tehdy jsme byli hodně nezkušení, spoustu kluků hrálo kvalifikaci o evropské poháry poprvé. Teď k nám ale s novými posilami přišla zkušenost. Už víme, do čeho jdeme.

Nové posily zapadly dobře?

Velmi dobře. Je poznat, že už mají něco odehráno, ze všech je cítit velká zkušenost - dokážou zklidnit hru, i když se nedaří. Věřím, že nám všichni pomůžou.

Loni se tým v Evropě spoléhal na vaše zkušenosti, letos už je tu ostřílených hráčů víc. Jste rád?

Je lepší, že to nestojí jen na mně, spíš se bude čekat něco od těch, co toho zažili víc. Ale já se rozhodně ničeho nezříkám. Týmu chci pomoct, jak jen to půjde. Všichni, co jsme toho zažili víc, určitě budeme táhnout za jeden provaz. Věřím, že to zvládneme.

Se Spartou jste kvalifikaci absolvoval dvakrát, vzpomínáte?

S Malmö jsme doma předvedli dobrý zápas, který jsme otočili, ale dvakrát jsme inkasovali, což nás nakonec v odvetě stálo postup. Pak jsme narazili na CSKA, velmi silný mančaft, který nás doma možná trochu podcenil a my tam uhráli remízu dva dva. Ale u nás na Letné pak ukázali svou kvalitu. I když jsme vedli dva nula, otočili to.

S jakým výsledkem byste byli spokojení teď?

Základ je doma nedostat gól, nejlépe dát alespoň dva a pak to v odvetě potvrdit. Takový je ideální scénář.