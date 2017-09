Novák po krachu o šampionát: Měli jsme na víc, nezvládli jsme to

„Dva góly dostaneme ze standardek, přitom jsme se na ně připravovali,“ litoval český obránce po prohře 0:2 v Severním Irsku.

Neúspěšný výsledek definitivně zavřel cestu Česka na světový šampionát do Ruska. „Nesplnili jsme cíl, který jsme měli. Jsme zklamaní,“ hlesl po utkání Novák.



Přitom považoval kvalifikační skupinu se Severním Irskem, Ázerbájdžánem či Norskem za hratelnou. „Jenže za nás mluví výsledky, které byly špatné. Nedá se nic dělat. Je konec, teď zase začne něco nového,“ prohlásil v útrobách stadionu v Belfastu.

O postup jste ale asi nepřišli v zápase v Severním Irsku, souhlasíte?Jednoznačně. Byly tam domácí ztráty jak se Severním Irskem, tak s Ázerbájdžánem. To jsou celkem čtyři body. Kdybychom je měli, tak by se ještě dalo hrát.

Přesto, v zápase o všechno proti Severnímu Irsku jste skoro neměli žádnou šanci. Jak je to možné?

Věděli jsme, o co hrajeme, ale nezvládli jsme to. Nemyslím si, že bychom byli třeba nervózní, to ne. Vždyť my pořád hráli s balonem, ale položily nás góly ze standardek. Ani si nevzpomínám na žádnou naši šanci, to pak nemůžeme dát gól.

Dělala vám problémy pevná obrana domácích? Hra do plných?

Dělalo nám problémy, že jsme si nevytvořili šance. Kdybychom si je vytvořili, tak každý říká, jak jsme hráli kombinačně dobrý fotbal, ale bez gólů je to vždycky špatné. Snažili jsme se otevřít prostor, hledat skuliny, ale oni byli kompaktní, přesně věděli, kam se pohybovat. Vyhrávali souboje.

Cítíte, že tenhle tým ještě neukázal svou sílu naplno?

Ano, věřím, že máme daleko větší sílu, ale v tomhle utkání jsme to bohužel nepotvrdili. Vlastně ani v celé kvalifikaci. Škoda.