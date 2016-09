Cesta za fotbalovým snem. Češi, zkuste to! Dokažte, že nejste špatní!

„Kdybych nevěřil, že postoupíme na mistrovství, nevracím se,“ prohlásil 36letý brankář Jaroslav Drobný.

Tři roky chyběl, ale když ho oslovil nový trenér Karel Jarolím, neváhal. Pro začátek souhlasil i s rolí náhradníka, chytat bude někdo jiný.

Sen o fotbalovém šampionátu, který se za dva roky rozehraje v Rusku, je příliš silné lákadlo.

I fenomenální Lionel Messi změnil názor. Přes léto se rozmyslel, že se mu vlastně s argentinskou reprezentací ještě končit nechce. „Pardon, způsobil jsem hodně zmatků,“ omlouval se. „Fanoušci mi dávali najevo tolik lásky, že jsem se nemohl nevrátit.“

Kvalifikace mistrovství světa Česko - Severní Irsko Úvodní zápas skupiny C, neděle od 20.45 na stadionu Sparty v Praze. Rozhodčí: Sidiropulos z Řecka. Možná sestava: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, M. Kadlec (Kalas), Pudil (Novák) - Šural (Kopic), Darida, Pavelka, Krejčí - V. Kadlec, Škoda. Přímý přenos ČT sport. Podrobnou on-line reportáž minutu po minutě sledujte ZDE.

A tak ve čtvrtek v noci znovu oblékl modrobílý dres s desítkou, na rukáv si natáhl kapitánskou pásku a jediným gólem sestřelil Uruguay.

Už teď se dá říct, že Argentina s kouzelníkem Messim bude patřit k hlavním favoritům šampionátu.

O takové prognóze si česká reprezentace může nechat jen zdát. Zdaleka nejvíc zářila v éře Nedvěda, Kollera a Poborského, přičemž na mistrovství světa dokázala postoupit jen jedinkrát, v roce 2006.

„Splnil se nám sen. Každé Euro bylo krásné a nezapomenutelné, ale mistrovství světa byla úplně jiná dimenze,“ srovnával slavný kapitán Pavel Nedvěd. I on - podobně jako Messi - se vrátil, aby reprezentaci pomohl na šampionát. Povedlo se.

V aktuálním týmu není žádný pamětník turnaje z Německa. V létě řekli sbohem brankář Čech a záložník Plašil. Jen Tomáš Rosický, který chce svou skvostnou kariéru dohrát ve Spartě, má naději, že cestu na šampionát objeví podruhé. Ovšem v pětatřiceti letech se k tomu cíli nijak zvlášť neupíná.

Stvoří Češi hladový tým?

Nad mistrovství světa není, to vám poví každý, kdo ho aspoň jednou ochutnal. Je to největší a nejsledovanější sportovní festival, na který se zkouší dostat 210 zemí, poprvé třeba Kosovo nebo Gibraltar. Kvalifikační bitvy vypukly už loni v březnu, Evropa začíná až teď.

Češi jsou možná mírným favoritem utkání se Severním Irskem, o síle mužstva se však logicky pochybuje. Podle jmen nenabízí bůhvíjakou kvalitu. Trenér Jarolím přesto tvrdí: „Věřím, že nemáme špatné fotbalisty. Dá se sestavit tým, který bude konkurenceschopný. Hladový, zarputilý a odhodlaný. Jen ať hráči dokážou, že nejsou tak špatní, jak se říká. To by měla být jejich motivace.“

V jediném přípravném testu se motivace projevila. Češi ve středu smetli Arménii 3:0. Ukázali elán, měli chuť útočit a obětovat se. Trenér si ověřil, koho do základní sestavy. My zatím můžeme jen tipovat, že třeba do útoku nasadí čerstvého sparťana Kadlece a slávistu Škodu.

Ať nastoupí kdokoli, cílem musí být výhra. Pro klid, sebedůvěru a hlavně naději. Každé zaváhání zabolí, neboť jen vítěz skupiny postoupí přímo. Druhý tým bude muset do baráže. Kvalifikační síto je daleko obtížnější než před Eurem.

Ve skupině je pět soupeřů, přičemž Německo je absolutní favorit. Ale věřme tomu, že i Češi mají šanci.