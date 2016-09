Jedenadvacítka vyhrála v Černé Hoře 3:0, dvakrát se trefil Schick

Fotbal

Zvětšit fotografii Patrik Schick (vlevo) a Aleš Čermák se radují z gólu české reprezentace do 21 let. | foto: ČTK

dnes 22:51 22:30

Fotbaloví reprezentanti do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy zvítězili v Černé Hoře 3:0 a udělali velký krok k postupu na Euro 2017. Dva góly a asistenci si v Podgorici už během úvodních 16 minut připsal útočník Patrik Schick, který se s deseti zásahy posunul do čela tabulky střelců.

Svěřenci Vítězslava Lavičky si v čele první skupiny vypracovali už osmibodový náskok na dnešního soupeře i třetí Belgii, která má dva zápasy k dobru. Neporažený český tým sehraje předposlední kvalifikační duel v úterý v belgické Lovani a pokud vyhraje, bude mít ME v Polsku jisté. „Lvíčata“ výborně vstoupila do zápasu. V šesté minutě byl po rohovém kopu faulován Schick a následnou penaltu sám proměnil. Útočník Sampdorie Janov hned za tři minuty zvýšil na 2:0, když za domácího brankáře dorazil vlastní hlavičku. Český kapitán Čermák přidal v 16. minutě třetí gól po Schickově chytrém „dloubáčku“ za obranu. V úvodu druhé půle mohl zvýšit Jankto, ale zamířil těsně vedle. Hosty pak podržel brankář Zima, který zblízka vychytal Djordjeviče. V závěru ještě Schick přízemní střelou těsně minul branku a nezkompletoval druhý kvalifikační hattrick za sebou. Kvalifikace ME 2017 fotbalistů do 21 let v Podgorici Skupina 1 Černá Hora - Česko 0:3 (0:3)

Branky: 6. z pen. a 9. Schick, 16. Čermák. Rozhodčí: Klossner - Zgraggen, Zürcher (všichni Švýc.). ŽK: Boljevič, Jovovič, Vico, Djordjevič, Lagator - Černý, Hubínek, Tetour. Č. Hora: M. Kordič - Raspopovič, Kopitovič, Kartal (36. Boljevič), Vico - Lagator, Hočko - Jovovič, Kosovič (64. Jankovič), Mandič (36. Vusurovič) - Djordjevič. Trenér: Radonjič. Česko: Zima - Matějů, Lüftner, Vraštil, Havel - Hubínek, Trávník - Černý (63. Holzer), Čermák (76. Tetour), Jankto - Schick (81. Juliš). Trenér: Lavička. Tabulka Tým Z V R P S B 1. Česko 8 6 2 0 24:7 20 2. Černá Hora 8 3 3 2 10:11 12 3. Belgie 6 4 0 2 9:4 12 4. Malta 7 1 2 4 3:15 5 5. Lotyšsko 6 1 2 3 9:10 5 6. Moldavsko 7 1 1 5 3:11 4