0:6. Byli jsme bez duše, zlobil se slovenský kouč

Slováci vyrazili na kemp do Spojených arabských emirátů, kam vzali hráče s největším potenciálem ze slovenské ligy. A nedopadlo to dobře.

Nejdřív porážka v oficiálním mezistátním utkání 1:3 s Ugandou, pro kterou to byla příprava na Africký pohár. Pak ostuda proti Švédsku, které rovněž přivezlo ligový výběr. Přitom poločas Slováci se Švédy prohráli jen 0:1

„Ale i tak byl soupeř rychlejší. A když jsme dostali druhý a třetí gól, tak se mužstvo rozsypalo. To mě štve nejvíc. Na téhle úrovni se to nesmí stát. Každý musí být koncentrovaný a musí na hřišti padnout, hrát do posledního zbytku sil. A ne se dostat do stavu úplně bez koncentrace, bez duše. To je velmi špatné,“ řekl Kozák pro web Slovenského fotbalového svazu.

Přitom slovenské národní mužstvo prožívá lepší časy, například ve světovém pořadí je na 25. místě, Češi až až v páté desítce.

Jenže v Emirátech ty nejlepší hráče neměli a jejich potenciální následovníci zklamali.

Proti Švédům byl v bráně liberecký Dúbravka, v obraně někdejší slávista Čonka či trenčínský Šulek, v záloze Hlohovský, Škvarka či Káčer ze Žiliny, v útoku Šafranko z Podbrezové.

„Jsem přesvědčený, že talentovaní chlapci z naší ligy, kteří doma vyčnívají, by v budoucnu reprezentaci pomoct mohli. Ale potřebují hrát právě tyhle těžké zápasy. Aby na vlastní kůži poznali, co všechno ještě musí zlepšit,“ podotkl Kozák.

„Chybí nám dynamika, rychlý přechod do útoku, rychlejší práce s míčem. Tyhle nedostatky v konfrontaci s týmy, které kvalitu mají, bijí do očí.“

I proto kemp v Emirátech nezavrhuje. „Oficiální termíny, kdy by se dalo zkoušet, v podstatě nejsou. Nemáte možnost dát novým hráčům šanci, hraje se vlastně jen kvalifikace. A v ní často rozhoduje jediná chyba, nejmenší detail a když hráči nejsou vyzkoušení, těžko je tam můžete dát,“ vysvětlil Kozák.

I Češi zažili podobný příběh. Tenkrát v listopadu 2009 po nepovedené kvalifikaci o mistrovství světa a nástupu nového trenéra Michal Bílka také vyrazili do Emirátů. Stabilní hráči národního mužstva se omluvili, Bílek vzal ligový výběr, který remizoval s domácí reprezentací a podlehl Ázerbájdžánu. Od té chvíli kouč Bílek u fanoušků reprezentace upadl v nemilost.

U Slováků nic podobného nehrozí. Kozák má pevnou pozici, s týmem postoupil poprvé v historii na mistrovství Evropy, kde loni ve Francii došel do osmifinále.

„Hráči si musí uvědomit, s jakým záměrem jsme do Emirátů cestovali. Měl jsem pocit, že to pochopili správně, protože během celého pobytu bylo všechno v pořádku. Ale výsledek proti švédskému výběru mě hodně zklamal,“ prohlásil Kozák.

„I tak má smysl pokračovat a za rok vzít další hráče. Podle mě jsme z klubů, které nám hráče uvolnili, hlavně ty kolem třiadvaceti čtyřiadvaceti let, vybrali ty nejlepší. A všichni jsme viděli, kolik práce nás ještě čeká, aby se vyrovnali svým konkurentům ze Švédska. A to nemluvím o jiných zemích.“