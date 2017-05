Kouč Havlíček tříkolovou misí nekončí, Hradec povede do nové sezony

Loučení? Klasická Bohemka Fotbal to může být hezký, ale náboj toho, že případný úspěšný či neúspěšný výsledek může něco zásadního změnit, mu tentokrát bude už chybět. Fotbalisté FC Hradec Králové se rozloučí s letošní prvoligovou sezonou zápasem s Bohemians 1905. Duelem dvou v tabulce téměř sousedů, z nichž každý svůj osud zná už od minulého kola. Zatímco hosté z Prahy přijedou v klidu z toho, že se v minulém kole zachránili, pro domácí to bude hořké loučení, v příští sezoně je čekají štace druholigové. „Stále je to ale prvoligové utkání, proto ho bereme se vší vážností, i když nálada v kabině kvůli pádu byla přes týden horší,“ uvedl trenér Hradce Karel Havlíček. Pokud pomineme osobní motivaci, přece jen má Hradec o co hrát. Na dálku totiž bude s Příbramí bojovat o to, aby alespoň neskončil poslední, byť to na sestupu nic nezmění. K dobru má dva body a lepší bilanci vzájemných zápasů. Musí ale počítat s tím, že pražští Bohemians 1905 přijedou v klidu a uvolnění. „Tlak z posledních kol z nich určitě spadl, to bude jejich výhoda,“ poznamenal hradecký trenér. Proto hráče připravuje na urputného a bojovného soupeře: „Je to stále už dlouhá léta klasická Bohemka, musíme se připravit i na to, že na tom je kombinačně velmi dobře.“