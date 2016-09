Kopic: Chceme jít v Evropské lize dál. Z nikoho nemusíme mít strach

Do nové sezony vtrhl báječně. V lize vstřelil dva góly, další padají po jeho akcích. Prosadil se i do nově se tvořícího národního týmu, je ho plné hřiště.

Teď se 26letý rodák z Jihlavy těší na start Evropské ligy. „Minulý rok se nám v pohárech příliš nevydařil, máme co napravovat. Chceme jít dál,“ prohlásil před dnešním zápasem s AS Řím. Ten začíná v Doosan Areně v 19 hodin.

Na podzim jste chytil famózní formu. Čím si to vysvětlujete?

Mám za sebou kvalitní letní přípravu, dobře jsem potrénoval a připravil se na novou sezonu. Musím říct, že se cítím dobře. Tím, že nastupuji pravidelně a podařilo se mi dát i nějaké góly, tak si potom na hřišti i víc věřím. Je to jedno s druhým.

S nadsázkou, zaslechl jsem názor, že za vaším zlepšením může být i odchod parťáka Ondřeje Vaňka do ruské Ufy. Co vy na to?

S Ondrou jsme dobří kamarádi. Ale jeho odchod na mé výkony rozhodně vliv nemá. (smích)

Předpokládám, že jste zůstali v kontaktu. Máte pravidelné zprávy, jak se mu daří?

Jasně, voláme si. Zvyká si na nové prostředí, ale jsem si jistý, že se prosadí. Nastupuje celkem pravidelně, na dálku ho sleduju.

To vy jste v Plzni celou minulou sezonu bojoval o místo v základní sestavě. Jak to hráč vašeho kalibru, který přišel jako velká posila, snášel?

Když jste v takovém klubu, jako je Viktorka, musíte počítat s velkou konkurencí. Na váš flek jsou další dva tři adepti. Samozřejmě žádný fotbalista nemá rád, když sedí na lavičce. Ani já nejsem výjimka. Musel jsem až postupně dokázat, že do sestavy patřím.

Trpělivost se vyplatila. Teď vás zlepšené výkony vynesly až do reprezentace, berete to jako odměnu?

Ano. Makal jsem, nepolevil a vyplatilo se. Reprezentace je vždycky tou nejvyšší odměnou.

Díky tomu vás teď čeká hodně náročný zbytek podzimu, na klubové úrovni i s národním týmem. Jak se na něj těšíte?

Budeme bojovat na třech frontách. Ale já mám radši, když se hraje častěji. Lepší jsou zápasy než tréninky, tak to má asi každý fotbalista. A Evropská liga je super, tyhle zápasy mě baví.

Hned první soupeř je obrovská výzva, do Plzně přijede slavný AS Řím. Co očekáváte?

AS Řím má hvězdný kádr - Totti, Džeko a spousta dalších. Je to tým, který hrává pravidelně Ligu mistrů. Z mého pohledu to bude hrozně těžký zápas. Ale těším se na něj.

Máte osobní zkušenost s italským fotbalem?

Občas jsme proti italským týmům nastoupili někde v přípravě, ale žádný větší zápas jsem v Itálii nehrál. Bude to pro mě v Římě premiéra.

Ve skupině máte ještě Austrii Vídeň a Astru Giorgiu. Jak vidíte šance Viktorie na postup?

Chceme jít dál! Před nikým nemusíme mít strach. Minulý rok se nám v základní skupině nedařilo, takže máme co napravovat. Chceme být úspěšní a postoupit do jarní části.

Před sezonou jste říkal, že jste po přestupu do Plzně chtěl titul, zahrát si poháry a zkusit si Ligu mistrů... Ta poslední meta letos nevyšla, věříte, že přijde další šance?

To záleží jen a jen na nás. Když budeme hrát dobře, šance určitě přijde.

Sparta, váš největší rival, hodně posílila. Bude obhajoba složitější než ta minulá?

Víme, kdo do Sparty přestoupil a jak posílila. Stejně jako každý rok bude naším největším rivalem v boji o titul, do kterého se ale letos můžou zamíchat i další týmy. Každá obhajoba je těžká, ale i my jsme posílili a věříme si.

Co říkáte na hráčské změny, které se nedávno udály v Plzni?

Takový je fotbal. V něm jsou změny normální, hráči přicházejí a odcházejí. Nic výjimečného bych v tom neviděl. Rajty s Koldou dokázali v Plzni nastartovat úspěšnou éru a posunuli se zase o kousek dál. Myslím, že za ně přišla minimálně stejně kvalitní náhrada a v konečném důsledku jsme silnější než loni.