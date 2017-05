Fotbalista Kopic popřel u soudu s dealerem zkušenost s drogami

dnes 11:43

Plzeňský fotbalista Jan Kopic dnes v hlavním líčení v kauze údajného drogového dealera Vítězslava Meišnera popřel, že by měl s drogami vlastní zkušenost. Ve svědecké výpovědi připustil, že obžalovanému půjčil půl milionu korun jen několik týdnů poté, co se s ním seznámil, a to na žádost dalšího českého reprezentanta Ondřeje Vaňka. O tom, že by Meišner prodával drogy, prý nevěděl.

„Znám tady Víťu, seznámili jsme se v březnu minulýho roku na nějaký párty v Praze. O měsíc později jsem byl kontaktován - volal mi kamarád Ondra Vaněk - jestli můžu půjčit peníze pro Víťu. Samozřejmě jsem to nejdřív odmítl,“ popsal u pražského městského soudu Kopic. Souhlasil prý až po opakovaném telefonátu, kdy dostal příslib, že „to bude na papír“. Meišnerovi pak na základě písemné smlouvy půjčil 500.000 na dvacetiprocentní úrok a s tím, že peníze vrátí za měsíc. „Na účet mi poslal 100.000, potom jsme byli pořád v kontaktu, že mi vrátí zbytek, ale pak byl zadržen,“ uvedl fotbalista. Na co Meišner peníze potřeboval, prý Kopic nevěděl. „Měl pěkný auto, hrál poker i v Americe,“ odpověděl na dotaz soudkyně Moniky Křikavové, co o Meišnerovi vlastně věděl. S obžalovaným se prý celkem viděl „třikrát čtyřikrát“, z toho „dvakrát třikrát“ na nějaké párty. Večírky popsal jako diskotéky, prý se nesetkal s tím, že by se na nich užívaly nebo prodávaly drogy. S kamarádem Vaňkem prý nikdy nemluvil o tom, že by Vaněk bral drogy. „Jako někdy jsme si dělali srandu,“ dodal. Policie sledovala Meišnera, obžalovaného z distribuce extáze a kokainu, od roku 2015 a odposlouchávala jeho telefon. Podle Radiožurnálu, který na kauzu upozornil, v odposleších zachytila i Vaňka, s nímž se obžalovaný domlouval ohledně „prášku“. Vaněk do policejního protokolu uvedl, že žádné drogy nebere. U většiny telefonátů přiznal, že mluvil on, tvrdil ale, že jen „machroval“ nebo byl opilý.