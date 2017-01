Konaté doufá v odpuštění: Fanoušci mě musí vidět, jak za Spartu bojuju

Nebude to překvapení, pokud Tiémoko Konaté za sedmnáct dní v prvním zápase Sparty v jarní části nastoupí v základní sestavě.

Aby nastoupil v Evropské lize v Rostovu, pro to během přípravy dělá hodně.

Během podzimu v juniorce, kam byl za trest přeřazen, protože si nevážil rudého dresu, neztratil nic ze svých předností. Dál udivuje rychlostí i driblinkem.

„Omlouvám se, už se to nikdy nestane. Jinak se k minulosti už moc vracet nechci. Fanoušci mě musí vidět hrát dobře, aby si řekli, že Timy je zpátky, že bojuje za Spartu a že je tady šťastný,“ řekl Konaté v rozhovoru pro klubovou televizi během kempu ve Španělsku.

Šestadvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny na začátku podzimu byl jedním z nejlepších sparťanů, ale pak ztratil hlavu kvůli nabídce ze Steauy Bukurešť. Nepřišel na trénink a vzkázal, že už ve Spartě hrát nechce.

Svůj boj prohrál. Klub se situaci nejdřív snažil zachránit tím, že by Konatého vyměnil za alžírského záložníka Hamrouna, ale ten dal nakonec přednost odchodu do Kataru. Tak Konatého vyřadil z kádru a poslal do juniorky.

Sparta ho nevzala zpátky, ani když během října a listopadu měla víc hráčů na marodce než těch zdravých a musela hrát s dorostenci.

Konaté mezitím bojoval o odpuštění, omluvil se a ke svým povinnostem v juniorce přistupoval vzorně. Po skončení podzimu Sparta rozhodla, že mu dá druhou šanci.

„Timmy byl jedním z nás, udělal chybu. Bohužel velkou chybu, takovou o které jsme si mysleli, že mu ji nedokážeme odpustit. Ale situace se vyvíjela, všechny strany o tom přemýšlely. Uvědomili jsme si, že chybujeme všichni a všichni si taky zasloužíme druhou šanci. Timmy ztratil naši důvěru, ale chceme mu vytvořit podmínky, aby ji znovu získal,“ řekl na startu přípravy nový hlavní trenér Tomáš Požár.

Konaté se sešel se spoluhráči, dlouho mluvil především s kapitánem Bořkem Dočkalem. „Všechno jsme probrali a když jsme domluvili, měl jsem z toho dobrý pocit, že se to urovná.“

Urovnal to zatím v kabině. Nikdo však neví, jak zareaguje část fanoušků, především ti nejradikálnější.

„Musím bojovat za Spartu a dělat dobře svou práci, pak se všechno uklidní. Myslím si, že to je ta nejlepší cesta. Nemluvit příliš, ale dokázat to na hřišti.“