KOMENTÁŘ: Sparta vystavěla pevný kryt pro trenéra Holoubka

Požadovanou licenci by měl získat až v létě. Proto je sázka na Požára logickým, ale také poměrně elegantním krokem. Ač je všem jasné, že faktickým koučem bude nadále Holoubek, z hlediska řádů je tohle řešení v pořádku, tudíž legální.

Mnohem důležitější zpráva pro sparťanský národ zní: Kryt jménem Požár je neprůstřelný ze všech stran. Tedy i odborně. Neměl by být jen pimprle, za jehož nitky někdo tahá. Jeho pravomoci se zdají reálné. A silné.

Jako sportovní ředitel klubu by byl stejně nadřízeným všech sparťanských trenérů. Už na podzim byl v denním kontaktu s Holoubkem, jenž dovedl zraněními paralyzovanou Spartu k prvnímu místu ve skupině Evropské ligy.

Ač byl Požár vlastně neviditelný, podílel se na zásadních rozhodnutích. Je to tedy i jeho úspěch.

Z pohledu Sparty je pochopitelné, že nechtěla tenhle model ničit. Fungoval. I proto sešlo z jednání s Jindřichem Trpišovským. I kdyby přišel on nebo kdokoliv jiný (Vrba, Guľa), Požár by měl zásadní slovo.

Nenechte se zmást, že bývalý švagr Pavla Horvátha není mediálně provařený. Ve fotbale je respektovaným mužem - se Spartou má jako hráč titul z roku 1995, zahrál si proti AC Milán. Nebýt častých zranění, jistě by v české lize zvládl víc než 61 duelů.

Trénoval mládež, v Bohemians se vypracoval až na sportovního ředitele, od léta 2015 vedl ve Spartě skauting. Má neskutečný přehled o hráčích, obzvláště v Rumunsku a na Slovensku. Fotbal vidí v širších souvislostech, umí o něm poutavě vyprávět, klade důraz i na zdánlivé detaily. Má svůj názor, s nímž se nebojí jít i proti přesile.

A přesně tohle Sparta potřebovala - jasně stanoveného šéfa, jasně stanovenou strukturu ve sportovní části. Tohle v minulosti chybělo. „Tu největší zodpovědnost mám teď já,“ netají Požár.

Prokázal odvahu, vlastně trochu pokládá hlavu na špalek. Všechno špatné „půjde za ním“. Není se na co vymlouvat. Dobře pro Spartu, že našla muže, který vystoupil z příjemného stínu na ostré slunce.

Otava požádal o uvolnění

O to víc, že Sparta zevnitř, co se vedení týče, není zcela jednotná, což se pak logicky projevuje i na hřišti.

Mocenské boje, různé půtky a intriky vedly podle zákulisních informací k tomu, že dosavadní ředitel sportovního úseku a letitý člen představenstva klubu Jakub Otava už majitele Daniela Křetínského v průběhu prosince požádal o ukončení pracovního poměru. Údajně má nabídky z domácích i zahraničních klubů, ale také od evropské fotbalové asociace UEFA.

Jaro ve Spartě už bude bez něj. Teď je řada na Požárovi, který přišel v létě 2015 na pozici šéfa skautingu. Už před lety odmítl první nabídku Jaroslava Hřebíka, aby šel ke sparťanské mládeži. Tenkrát Požár cítil, že má nedodělanou práci v Bohemians, kde měl velké slovo.

Jenže Sparta, to je jiný svět, ve kterém se někdy může stát, že ručíte i za to, co tak úplně nemáte možnost ovlivnit.

A jsme u letitého problému Sparty, v níž se často čeká na rozhodnutí majitele Křetínského, který je sice zažraný do fotbalu, ale na ten mu kvůli byznysu nezbývá čas...

Do klubu dává stamiliony, bezpochyby má právo rozhodovat, ale pak je na něm, jestli chce mít klub, kde budou podřízení plnit jeho přání, nebo jim dá volnost a bude za vynaložené prostředky nekompromisně požadovat odpovídající výsledky.

Ve Spartě je to něco mezi, i proto v posledních letech v Česku dominuje Plzeň.

Požár by v tandemu s Holoubkem mohl nastartovat nové pořádky. Prvnímu je 41 let, druhému 36, jsou tedy plní energie, jsou progresivní, ochotní pracovat. Oproti dřívějšku výrazně více spolupracují s úsekem mládeže, důkazem je i zařazení úspěšného kouče juniorů Petra Havlíčka do realizačního týmu A-mužstva.

Požár tak bude mít pod sebou čtyři trenéry-asistenty s tím, že Holoubek bude de facto tým řídit a zbylá trojice Svoboda, Hejkal, Havlíček bude zajišťovat potřebný servis. „Vždycky mě lákala myšlenka nastavit směr. Být součástí klubu, který ví, co chce,“ říkal Požár už dřív.

Teď má unikátní šanci nastavit svůj směr. Má rovněž všechny předpoklady k tomu, aby uspěl. Jde jen o to, aby jeho pravomoci byly skutečné a reálné, ne pouze formální. V takovém případě se Sparta nepohne z místa se žádným trenérem.