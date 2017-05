KOMENTÁŘ: Šíbr Berbr se rozpíná. Co všechno musí strpět fotbal

Několik zdrojů MF DNES, které se detailně vyznají v temném zákulisí, se nezávisle na sobě shodují: „Nebude-li Berbr cokoli chtít, tak nedopustí, aby se to stalo.“

Zatímco předseda Fotbalové asociace Miroslav Pelta zůstává kvůli podezřelým státním dotacím ve vazbě, rozjíždí se velká hra o budoucí moc. Navzdory veřejnému mínění, které intenzivně žádá, aby se fotbal začal konečně čistit a vybojoval si zpět ztracenou důvěryhodnost, staré struktury tahají za nitky.

Takže: 2. června proběhne naplánovaná valná hromada, přičemž je pravděpodobné, že aktuální předseda a dosud jediný oficiální kandidát bude dál ve vazbě.

Nevadí, show must go on!

Jedině libovůle Berbra rozhodne, jak bude valná hromada vypadat a zda zůstane volební. Berbr k volbám svolí, získá-li jistotu, že prosadí své lidi. Bez toho neprojde program, bude vymalováno a valná hromada se posune třeba na listopad.

Jak do toho zapadá Berbrův výstřel, že kandidaturu zvažuje sám?

Spíš mlží, protože mu vyloženě vyhovuje role za černou oponou, ale vyloučené to není. Pro fotbal symbolicky to okomentoval příbramský boss Jaroslav Starka. Televizi Nova řekl: „Jestli to pan Berbr nevyloučil, tak já jsem úplně nadšený, protože na svazu není tolik lidí, co pracují pro fotbal jako pan Berbr. Zrůdu z něj dělají jen novináři.“

Dovolte z vlastní zkušenosti: novináře považuje Berbr spíš za mouchy, které jej neohrožují. Naopak se často pobaví, když o sobě čte, že má pověst lorda Voldemorta.

Chce se vám křičet? Klidně můžete, ale nic se tím nezmění.

Na valnou hromadu dorazí 202 delegátů, kteří budou přesně vědět, jak, kdy a pro koho zvednout ruku. A buďte si jisti, že většina z těch rukou patří Berbrovi. Ať vymyslí jakoukoli strategii, prosadí si ji. Zádrhel by mohl nastat jedině v případě, že by na předsedu opravdu kandidoval. Pak by jeho pokus mohla zablokovat Morava, jejíž hlasy potřebuje stejně jako ty z Čech. Obě komory hlasují samostatně a Morava s Berbrem částečně válčí.

Proti by také mohla být většina z 32 profesionálních klubů, kterým Berbrovy metody vadily natolik, že se odtrhly od FAČR a založily si vlastní Ligovou asociaci. Dohromady to však stále není dost hlasů.

Určitě je chvályhodné, že o předsednické výzvě přemýšlí Petr Fousek, letitý funkcionář, který má vysoký kredit i ve světě. Naopak naděje šéfky fotbalových odborů Markéty Haindlové, která rovněž shání podporu, jsou titěrné.

Nad všemi možnými kandidáty však stojí Berbrův vliv, který v posledním čtvrtstoletí vyrostl do absolutna. Bývalý estébák založil svou moc na nejnižších fotbalových strukturách a na rozhodčích, ke kterým se dřív řadil. Je to moc, která se budovala precizně, do důsledku a v případě vítězství v okresech či krajích do kompletní eliminace soupeřů.

Fanoušci to nepoznají, ovšem armáda Berbrových posluhovačů je loajální a stále rozvětvenější.

Nikdo s tím nehne. Nebo ano?

FOTBALOVÉ VEDENÍ NA TENISE. Finále Fed Cupu přihlížel i předseda FAČR Miroslav Pelta (vpravo) i její místopředseda Roman Berbr.

Jediným klíčem jsou peníze. Museli by se vzbouřit sponzoři, což se zatím neděje, a stát by musel zkrouhnout dotace. V úterý vystoupila ministryně školství Kateřina Valachová s tím, že dotace pozastavuje a bude hledat „cestu, jak zajistit fotbalu přísun peněz jinak než přes FAČR“. Jenže ještě předtím, než asociace stihla v prohlášení reagovat, že je „šokována“, Valachová ohlásila rezignaci.

Jen za letošní rok měl fotbal inkasovat 630 milionů korun, jenže teď je FAČR obviněna jako právnická osoba a na peníze nemá nárok. „Asociace si není vědoma, že by něco provedla. Uděláme brutální obhajobu,“ pravil Berbr rázně.

P. S. Na závěr jedna upřímná a nepříjemná prognóza. Žádná aféra neublíží fotbalu natolik, aby to s ním skutečně zatřáslo. Sport, který sdružuje 300 tisíc členů, je pádnou politickou silou i mucholapkou na sponzory. Fotbal přežije všechno.

Bohužel i Berbrovy čachry.