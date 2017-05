KOMENTÁŘ: Roman Berbr zůstal vzadu. Čeká český fotbal soda?

Ne, fotbalový černokněžník Roman Berbr se nestáhl. Ale na předsedu Fotbalové asociace 2. června kandidovat nebude.

„Jsem taky člověk, všechno zvažuju, poslouchám společnost i fotbalové prostředí. Mám u sebe 21 nominací na předsedu, ale moje rozhodnutí je: kandidovat nebudu,“ oznámil včera odpoledne na Strahově.

Je to snad důvod se radovat? Nebo bát? Divit?

Překvapení není namístě. I když Berbr mlžil, že přihlášku do boje o nejvyšší post možná pošle, dalo se čekat, že zůstane „v háku“ a nebude rozrážet vzduch v čele pelotonu.

„Můj svět ve fotbale je úplně jinde. Okresní a krajské fotbalové svazy, tam znám všechny,“ řekl nahlas to, co se dávno ví. „Nechci být politikem – a předseda asociace je naprosto politická funkce.“

Ano, fotbalové podpalubí, tam je Berbr doma. Tam také určitě už pracuje na tom, aby volby dopadly tak, jak si bude přát.

Trůn obětuje, ale na funkci místopředsedy, kterou plní už teď, si přihlášku opět podal. A kdo dokáže trochu číst mezi řádky, pochopil, že jeho koněm bude ve volebním dostihu muž jménem Libor Duba.

Že nevíte, o koho jde? To se dá pochopit, generální ředitel Ondrášovky je pro veřejnost i řadu lidí z fotbalového prostředí zcela neznámou osobou. Bývalý reprezentant Jiří Štajner mu dokonce přes Twitter ostře vzkázal, ať „prodává sodovku a ne..re se do fotbalu“.

Těžko tím Dubu může zviklat: nečekaný kandidát jde do volby se vší rozhodností a hlavně s nejsilnějším možným pomocníkem za zády.

Berbr moc nevypadá, že by ho dění kolem asociace, jejíž předseda Miroslav Pelta je ve vazbě, nějak tížilo. Včera se usmíval, sebejistě vtipkoval, jako by si v krizi lebedil. Po pár odpovědích žoviálně prohodil: „Jsem otevřenej, co? Rok a půl jsem nemluvil a teď mluvím.“

„Duba? Kdo to je? Ať radši prodává sodovku.“ Jiří Štajner, bývalý reprezentant, o kandidátovi na předsedu FAČR, který je šéfem Ondrášovky

Navenek působí neohroženě, uvnitř ale Berbr musí tušit, že nyní nebudou volby formalitou. Pokud měl někdy fotbal šanci zbavit se jeho vlivu, pak teď. Slavia se pustila do boje, Sparta též. Její boss Křetínský si s Berbrem sedl, a i když pán zákulisí označil jednání za „vstřícné“, zároveň naznačil, že ho utvrdilo v tom, aby boj o post předsedy vypustil.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík zase včera na Twitter vyťukal: „Slavia nebude součástí žádného řešení, ve kterém bude pan Berbr členem vedení FAČR. Zbytek tiskové konference raději nekomentujeme. Fotbal není mafie.“

Opravdu není? Český fotbal zatím mafii připomíná, i když se po korupční aféře v roce 2004 možná mohlo zdát, že se postupně čistí.

Teď má další možnost, i sponzoři tlačí na to, aby se ledy pohnuly – naposledy sázková kancelář Fortuna. Všichni čekají, jak dopadnou volby.

Pelta je ze hry, kandidaturu brzy stáhne. To už udělal Petr Mlsna – bývalý ministr vytušil, že nemá šanci.

Pokud se v pondělí neobjeví zpráva, že přibyl nový adept, do voleb půjdou kromě Duby další dva muži: Petr Fousek, delegát FIFA a UEFA, respektovaná persona, schopná případně šéfovat i neoficiální úřednické vládě. A Martin Malík, navenek poněkud nečitelný generální ředitel společnosti STES.

Mohli by Berbra přibrzdit? Snad. Jinak to bude soda.