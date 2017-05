KOMENTÁŘ: Tady velím já. Čest! Budoucnost fotbalu má v rukou Berbr

Kdo si snad myslí, že fotbal už po Peltově zadržení nemůže klesnout níž, možná se bude brzy divit.

Berbr má v ruce vysoké karty. Když v pondělí na Strahově fotbalová vláda po 80 minutách doschůzovala, sebejistě předstoupil před novináře a objasnil, jak se věci mají.

„Situace je následující: kandidátka na mě coby předsedu na svazu leží. Otázkou je, zda ji podepíšu. Hledáme i jiné varianty.“

Do pátku se odevzdávají přihlášky, 2. června by se mohlo volit, pokud valná hromada neprodlouží mandát současnému výkonnému výboru.

Přihlásil se zatím jediný kandidát. Ano, Pelta to před policejní razií stihl, ale šance, že by fotbal vedl dál, je mizivá. Kdyby ho vystřídal Berbr? Jako by dostal hladový tygr za úkol hlídat zajíčky.

Volby předsedy FAČR Kdo může být ve hře? Roman Berbr. Tvrdí, že kandidaturu zvažuje. Ale asi zůstane v pozadí a pomůže k moci jiným. Zdeněk Zlámal. První místopředseda asociace, ovšem Berbr má neporovnatelně větší slovo. Marcel Chládek. Bývalý ministr školství je manažerem reprezentací. Mohl by vést i celý fotbal? Markéta Haindlová. Šéfka odborů. Šanci na zvolení by měla malou. Miroslav Pelta. Zatím jediný přihlášený. Z vazby by však vládl těžko.

Tím, že promluvil o možné kandidatuře, v pondělí zjevně zaskočil i některé kolegy, kteří věděli jen o Peltově přihlášce. „Nepochopil jsem pana místopředsedu, možná ví něco víc,“ zadíval se tázavě sekretář asociace Rudolf Řepka.

„Ano, vím něco víc. Zeptejte se v pátek,“ reagoval Berbr.

Ani se moc nechce věřit tomu, že by po letech, kdy ze zákrytu tahal za nitky, vtrhl na hlavní scénu. Žezlo přece nepotřebuje, když i bez něj má fotbal v hrsti.

Kdo chce jít do voleb, musí mít podporu tří krajských svazů nebo sedmi okresních, případně deseti klubů od první ligy po divize. To bývalý estébák Berbr splňuje absolutně. Především v Čechách má neomezenou moc.

Svůj vliv postavil od výkonnostního fotbalu a především přes rozhodčí. Berbrovi poddaní ovládají krajské svazy. Jsou jako sekta, provázaní, poddajní. Říkají mu Náčelník nebo něžněji Taťka.

On je v dusné atmosféře úkoluje, kontroluje, trestá.

Na každého něco ví. A maily končívá soudružským pozdravem: „Čest!“

Svou moc upevnil na všech stupních fotbalové pyramidy, proto už teď vládne asociaci on, nikoli první místopředseda Zdeněk Zlámal. A když se blíží hlasování o novém šéfovi, přichází Berbrův čas.

„On ty volby prostě umí,“ říkal o něm Pelta. Jeho vlivu při cestě na trůn využili i předchozí předsedové Ivan Hašek nebo Pavel Mokrý. A Berbrova pozice od té doby jistě neoslabila, spíš naopak.

„Roman geniálně pochopil, že moc nepochází svrchu. A teď bude ještě silnější,“ říká znalec zákulisí.

Však také z Berbra čiší neotřesitelná jistota, že se vše vrátí ke starým pořádkům. Že je kromě Pelty obviněna i celá asociace a hrozí zastavení dotací, které se mají letos vyšplhat až na 629 milionů? Pche!

Místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr na valné hromadě FAČR.

„FAČR si není vědoma, že by něco provedla. Uděláme brutální obhajobu,“ ohlásil suše a kromě jiného se vysmál Slavii, která přišla s návrhem dočasné vlády osobností v čele s Jiřím Šimáněm.

„Návrhy úřednické vlády jsou mimozemské. My budeme dodržovat platné stanovy,“ smetl nápad ze stolu. Přeloženo: Nemáte šanci, tady to bude řídit ten, koho chci já.

Fotbal by přitom teoreticky mohl krizovou situaci vzít jako šanci vymotat se z temného bludiště, ve kterém se léta točí. Jenže má vůbec odvahu vyjít ven a začít nanovo?

Nejspíš ne. Proto odmítá navigaci a sám se dobrovolně vrací do zatuchlé slepé uličky.