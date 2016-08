Potvrzeno: Kolář i Rajtoral opouštějí Plzeň. Oba jdou do Gaziantepsporu

Český ligový šampion potvrdil informaci v tiskové zprávě.

Kolář i Rajtoral byli důležitou součástí nejúspěšnější éry v historii plzeňského klubu. Záložník Kolář hrál ve Štruncových sadech nepřerušeně od roku 2008, obránce Rajtoral od roku 2009 s výjimkou půlročního hostování na jaře 2014 v Hannoveru. Oba se podíleli na zisku čtyř plzeňských mistrovských titulů a dvakrát si zahráli základní skupinu Ligy mistrů.

„Oběma patří velké poděkování za vše, co pro klub udělali. Navždy se zapsali do klubové historie,“ uvedl generální manažer Viktorie Adolf Šádek. „Významně se podíleli na úspěšné novodobé historii Viktorie Plzeň. Mají velký podíl na všech úspěších, patřili ke klíčovým a nejvýraznějším postavám mužstva, zapsali se do srdcí našich fanoušků,“ řekl.

Odchod zkušených hráčů není překvapením. Plzeň po nepříliš přesvědčivém vstupu do sezony a vyřazení v předkole LM obměňuje tým a Rajtoral s Kolářem patřili mezi hráče, o kterých se hovořilo, že odejdou.

„Nastal čas na změnu, rozhodli jsme se přebudovat kádr a hráči mají možná poslední možnost vyzkoušet si zahraniční angažmá. Domluvili jsme se tedy na ukončení spolupráce,“ uvedl Šádek. V týdnu do Plzně přišli záložníci Martin Zeman ze Sionu a Ergys Kace z PAOK Soluň.

V neděli absolvují devětadvacetinásobný český reprezentant Kolář a čtrnáctinásobný reprezentant Rajtoral v novém působišti ležícím poblíž hranic se Sýrií zdravotní prohlídku, poté podepíšou smlouvu. Jejich nový zaměstnavatel Gaziantepspor zahájil sezonu turecké ligy porážkou v 0:2 na hřišti Genclerbirligi, v uplynulém ročníku skončil v osmnáctičlenné tabulce čtrnáctý.