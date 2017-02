Kluby řeší, jak změní ligu. Nový hrací model má platit už příští rok

Třicet soutěžních kol jako doposud a poté nadstavbová část ve třech skupinách. Liga představila nový hrací model už loni na začátku prosince.

„V minulých dnech jsem objížděl kluby, abych s nimi změny prodiskutoval. Získal jsem zpětnou vazbu a výsledkem je návrh modifikace u prostřední skupiny,“ oznámil předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

V prostřední skupině měly podle původního návrhu hrát týmy, které po základní části skončí na sedmém až desátém místě. Vítěz by pak postoupil do baráže o Evropskou ligu.

Jenomže nebylo by pak výhodnější skončit po třiceti kolech na sedmém místě a mít šanci na postup do evropských pohárů než skončit šestý a honit silnější týmy před sebou? Proto nově existují další dva návrhy.

„Klubům jsem představil variantu, podle které by se hrálo vyřazovacím způsobem. Sedmý tým byl hrál na dva zápasy proti desátému a osmý proti devátému. Vítězové by se utkali mezi sebou o to, kdo půjde do baráže o postup do Evropské ligy. Poslední možností je, že se skupina o Evropskou ligu vůbec hrát nebude a pro týmy na sedmém až desátém místě by sezona skončila,“ popisoval Svoboda.

Reálné jsou obě nové možnosti i stará varianta. Kluby se nyní pro jednu variantu musí rozhodnout.

Základní část plus nadstavba

To, že se formát změní, je v současnosti skoro jisté, protože většina klubů souhlasí.

Jak vypadal původní návrh?

Třicet soutěžních kol by zůstalo jako doposud. Ale pak by se soutěž rozdělila na tři skupiny - první o titul o šesti týmech, druhá o možnost postupu do Evropské ligy o čtyřech mužstvech a třetí o udržení opět o šesti družstvech.

Do nadstavbové části by týmy vstupovaly s počtem bodů ze základní části. A pak by hrály každý s každým, ale jenom jednou, ne doma i venku.

Fakta Co, jak, kdy a proč? Otázky a odpovědi

Skupina o titul by rozhodla nejenom o mistrovi, ale také o dalších účastnících v evropských pohárech. Jen na poslední tým na pohárové pozici by čekala ještě baráž o postup do Evropské ligy s nejlepším týmem druhé skupiny (aby i v ní bylo o co hrát).

Ze skupiny o záchranu by přímo sestupovalo jen poslední mužstvo. Týmy na čtrnácté a patnácté příčce by čekala baráž proti druhému a třetímu mužstvu druhé ligy - takže by celkem mohly sestoupit až tři týmy.

Kromě prostřední skupiny se menší změna může dotknout i sestupujících. Existuje varianta, že by vše zůstalo při starém a sestupovala dvě nejhorší mužstva bez baráže. K tomu se budou vyjadřovat i týmy druhé ligy, které mimochodem zahájily debatu, zda nezměnit i model druhé nejvyšší soutěže.

Kluby mohou na změně vydělat

Šéf ligy Svoboda bude v následujících týdnech opět jednat se zástupci klubů. Definitivně jasno bude během jara.

„Kluby teď mají čas, aby si to promyslely. Udělám stejné kolečko jako v minulých týdnech,“ poznamenal Svoboda. „Už teď by to hlasováním asi bez problémů prošlo, ale já chci, aby souhlasili všichni.“

Nový systém má zajistit mimo větší atraktivity i víc peněz. Kluby sice budou mít větší náklady (platy hráčů, pořádání zápasů), ale i příjmy. Narůst by měla například cena televizních práv, které má liga prodané právě do roku 2018. A ve stejném roce vstoupí do nejvyšší soutěže sázková kancelář Fortuna, která se stane novým titulárním partnerem.

„Na novém hracím modelu se, věřím, shodneme. Jsem přesvědčený, že od sezony 2018/2019 k tomu přistoupíme,“ dodal Svoboda.