Asi ještě zůstanu v Kodani, říká exjihlavský fotbalista Kliment

Fotbal

Zvětšit fotografii Jan Kliment | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

dnes 11:29

Původně to mělo být pouze roční hostování, teď to ale vypadá, že si exjihlavský fotbalista Jan Kliment svoje působení v Dánsku prodlouží. Znovu by měl přitom působit v Bröndby Kodaň, které si ho loni vypůjčilo ze Stuttgartu.