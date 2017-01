Na každý post dva skvělí hráči. Kdo z aspirantů na titul má lepší kádr?

Na každý post dva kvalitní a rovnocenní fotbalisté. Přání všech ligových trenérů v Česku se splní zpravidla jen těm v nejbohatších klubech.

Plzeň, Slavia a Sparta také po podzimu obsadily první tři příčky. Je nanejvýš pravděpodobné, že jeden z nich získá na jaře titul.

Mít v kádru přes dvacet kvalitních fotbalistů je pro ně nutností, když chtějí zároveň hrát evropské poháry. Nebo v případě nenadálé zdravotní kalamity, což na podzim zažila Sparta. Většinu sezony měla až deset hráčů kvůli zdravotním problém mimo hru.

Před jarní částí, která začne v sobotu 18. února, mají Plzeň, Slavia i Sparta v tuzemských podmínkách na každý post dva nadprůměrné fotbalisty. Kdo z porovnání vychází nejsilnější?

Plzeň Kozáčik (Bolek) - Matějů (Řezník), Hubník (Baránek), Hejda (Hájek), Limberský (Janža) - Petržela (Kopic), Hrošovský, Hromada, Hořava (Chrien, Suchan, Hlavatý), Zeman (Kovařík) - Krmenčík (Ďuriš, Poznar, Bakoš).

Při pohledu na soupisky je zřejmé, že Plzeň má nabitou zadní řadu. V zimě totiž přišli zlínský Hájek, jeden z nejlépe hodnocených stoperů ligy, a levý bek Janža z Mariboru.

Slovinec je spíš záskokem za Davida Limberského, který cizince do sestavy sotva pustí. Ale dosud neměla Plzeň pozici levého obránce zdvojenou, což už ji teď trápit nemusí.

Stejně tak má na dvě místa stoperů čtyři hráče. Loni v listopadu na pohárový duel na hřišti AS Řím musel do středu obrany zaskočit právě Limberský, protože Hubník onemocněl a Baránek nebyl zcela fit. Příchodem Hájka má obhájce titulu stoperů dost.

Snad jen ve středu zálohy je v Plzni menší konkurence. K Hrošovskému, Hromadovi a Hořavovi má tým jen Chriena, jenž se vrátil z hostování v Ružomberoku. Jenže o víkendu se zranil a nejspíš přijde o zbytek přípravy. Pak už je tu jen mladý Suchan či dorostenec Hlavatý. Navíc Chrien je spíš krajním záložníkem.

Na pozici podhrotového hráče tak v případě nouze může zaskočit Kopic, jinak pravý záložník.

Slavia Pavlenka (Kovář) - Bořil (Frydrych), Bílek (Lüftner), Deli, Švento (Flo) - Sýkora (Van Kessel), Ngadeu (Souček), Hušbauer (Ščuk), Barák (Alvir), Zmrhal (Mingazov) - Škoda (Mešanovič, Van Buren, Železník).

Nejvíc změn stejně jako v předchozích dvou přestupových obdobích se událo ve Slavii. Příchodem Sýkory, Floa a Alvira posílila především kraje.

Trenér Jaroslav Šilhavý má na každý post dva hráče, kteří aspirují na základní sestavu. Mezi ně už nejsou započítáni krajní obránci Mikula s Jablonským, kteří jsou na odchodu. A navíc Slavia v nejbližších dnech ještě může dotáhnout přestup zlínského křídla Vukadina Vukadinoviče.

V obraně má na čtyři místa k dispozici sice „jen“ sedm hráčů, ale Michal Frydrych zastane stejně dobře pozici pravého beka i stopera.

Sparta Koubek (Bičík) - Karavajev (Zahustel), Mazuch (Holek), M. Kadlec (Costa), Hybš (Vatajelu) - Konaté (Juliš), Mareček (Sáček), Vácha (Čermák), Dočkal (Rosický), Šural (Holzer) - Lafata (V. Kadlec, Pulkrab, Néstor Albiach). Poznámka: Sparta má v kádru ještě nadějné dorostence Dudla, Havelku či Mustedanagiče, kteří na podzim kvůli velké marodce nastupovali i v základní sestavě.

Sparta stejně jako Plzeň přivedla v zimě zatím jen dva hráče, plus z hostování stáhla Hybše. On i nováček Vatajelu jsou konkurencí pro Costu na pozici levého obránce. Costu však lze přesunout i do středu obrany.

Do sparťanského kádru pro jaro nelze počítat reprezentanta Martina Frýdka, jenž je po plastice kolenních vazů minimálně do podzimu mimo.

Pokud na jaře budou všichni zdraví, má Spartu mimořádnou sílu ve středu zálohy: Mareček, Vácha, Dočkal, Rosický. A to na všechny místo v základní sestavě nezbude.

Zatímco Plzeň i Slavia zpravidla nastupují v rozestavení se čtyřmi obránci, pěti záložníky a jedním útočníkem, Sparta na podzim pod novým trenérem Holoubkem hrála na dva útočníky. Pro srovnání s konkurenty je však základní rozestavení stejné jako u Plzně a Slavie.

Kdo má podle vás nejsilnější kádr? Sparta? Slavia? Plzeň? Nebo mají všichni tři aspiranti na první příčku vyrovnanou základní sestavu i s náhradníky?

