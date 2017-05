Kdo vyhrál titul: nejlepší střelec, africké duo či nejdražší posila

Antonín Barák (25 zápasů, 4 góly). Ofenzivní záložník, který v mládí překonal zdravotní trable, patřil hlavně na podzim k tahounům. Dostal se do reprezentačního áčka a vysloužil si 80milionový přestup do Udinese, kam odejde teď v létě.

Martin Berkovec (2 zápasy). Na podzim brankářská dvojka, na jaře na hostování v Bohemians. Přesto si dva ligové starty připsal - v srpnu byl na hřišti u výhry 3:0 nad Příbramí a u porážky 1:3 v Plzni, což je jediná slávistická prohra v sezoně.

Jiří Bílek (17 zápasů, 1 gól). Pravý kapitán. Na podzim odehrál všechny zápasy, ale na jaře se z něj stal náhradník, protože jeho místo zaujal Michael Lüftner. Přesto nezahořkl a povzbuzoval mladší spoluhráče. Nezastupitelný lídr kabiny.

Jan Bořil (24 zápasů, 1 gól). Poctivý dříč může nastoupit na obou krajích obrany, ale ve Slavii naskakoval častěji nalevo. Také on v zimě ztratil jisté místo v základní sestavě, ale na konci sezony už se do základní jedenáctky vrátil.

Simon Deli (25 zápasů, 1 gól). Jeden z nejlepších stoperů ligy. I složité situace řeší fotbalově. Za celý ročník nedostal ani jednu žlutou kartu, což je u středního obránce unikátní bilance. V létě na něj určitě přijdou nabídky.

Per-Egil Flo (11 zápasů, 0 gólů). Zimní posila z Norska. Zpočátku hrál pravidelně, na konci sezony ze sestavy vypadl. Z pozice levého obránce si nepřipsal ani gól, ani gólovou přihrávku, v budoucnu musí být produktivnější.

Michal Frydrych (25 zápasů, 4 góly). Přestože do Slavie přišel jako stoper, tak se v této sezoně prosadil jako pravý obránce. Gólem zařídil důležité jarní vítězství 1:0 nad Plzní. Jednou zaskakoval i jako kapitán.

Josef Hušbauer (29 zápasů, 3 góly). Má jinou roli než dřív ve Spartě, ale pro Slavii je nesmírně důležitý. Ze středu zálohy diriguje hru, svými zkušenostmi dodává klid, a navíc přidal i důraz. Platný lídr na hřišti i v kabině.

Levan Kenia (1 zápas, 0 gólů). Nastoupil jen ve 2. kole proti Zlínu (2:2). Trápilo ho zranění, které gruzínského šikulu na hřiště už nepustilo. Nedávno se dohodl na odchodu do Dinama Tbilisi. Nebýt chatrného zdraví, mohl to dotáhnout dál.

Přemysl Kovář (0 zápasů). Náhradní brankář. V lize nenastoupil ani jednou, ale byl pozitivní duší kabiny. Fanoušci si ho oblíbili kvůli děkovačkám po zápasech. Po posledním zápase s Brnem táhl mistrovské oslavy.

Michael Lüftner (14 zápasů, 0 gólů). Po zimním přestupu z Teplic vybojoval na úkor kapitána Jiřího Bílka místo v základní sestavě. Ale déle nezůstane, protože uplatnil klauzuli ve smlouvě na 1,5 milionu eur a v létě odejde do FC Kodaň.

Muris Mešanovič (26 zápasů, 12 gólů). Když dá gól, fanoušci zpívají: „Me-ša-no-vič!“. V této sezoně jich nasázel dvanáct, což je jeho nové maximum. Má smůlu, že útočníkem číslo jedna je Milan Škoda, jinak by nastupoval víc.

Jaroslav Mihalík (9 zápasů, 1 gól). Slovenský záložník chtěl před červnovým mistrovstvím Evropy fotbalistů do 21 let nastupovat pravidelně, a tak se po podzimu rozhodl odejít na hostování do Cracovie Krakov.

Jan Mikula (4 zápasy, 0 gólů). Slávistický odchovanec, srdcař a poctivka, ale v nabitém kádru těžko hledal místo. Na podzim si připsal čtyři starty, jinak byl náhradníkem, a tak na jaře odešel na hostování do Liberce.

Ruslan Mingazov (16 zápasů, 3 góly). Spolehlivý náhradník. Nejvíc se o něm mluvilo, když nafilmoval penaltu v derby se Spartou, ale také se zasloužil o důležité góly. Trefil se nedávno proti Bohemians (3:1) a hlavně proti Boleslavi (2:1).

Michael Ngadeu Ngadjui (27 zápas, 6 gólů). Přišel jako stoper, ale prosadil se coby defenzivní záložník. Na podzim výrazný a bezchybný, na jaře mu forma přeci jen kolísala. V lednu se s Kamerunem stal mistrem Afriky.

Jiří Pavlenka (28 zápasů). Kolik bodů Slavii vychytal! Má výborné reflexy, je skvělý na čáře. Ne náhodou je v reprezentaci. Podle oficiálních statistik má úspěšnost zásahů 80 procent, což je nejvíc v soutěži.

Tomáš Souček (7 zápasů, 0 gólů). Člen české reprezentace ztratil místo v základní sestavě, protože přednost dostával Michael Ngadeu Ngadjui. A tak Slavia svého nadějného hráče pustila na jarní hostování do Liberce.

Jan Sýkora (11 zápasů, 2 góly). Slavia o něj v zimě vyhrála přetahovanou s Plzní. A trefila jackpot. Získala sebevědomého záložníka, který má výbornou levačku. Video, jak slaví vítězný gól proti Plzni, na který nacentroval z rohu, se stalo hitem.

Jasmin Ščuk (17 zápasů, 0 gólů). Spolehlivý náhradník. V základní sestavě toho odehrál minimum. Ale když přišel na hřiště, tak nezklamal. Ve středu zálohy dokáže zastat defenzivní i ofenzivní roli.

Milan Škoda (29 zápasů, 15 gólů). Do Slavie přišel v zimě 2012 a zůstal i v těžkých časech. Teď se mu věrnost vyplatila. Poprvé slaví týmový titul i prvenství mezi kanonýry. Při absenci Jiřího Bílka navlékal kapitánskou pásku.

Dušan Švento (12 zápasů, 0 gólů). Fanoušci se na jeho návrat po sedmi letech v zahraničí těšili, ale slovenského reprezentanta srážela zranění. Kvůli tomu stihl jen 12 startů a na jaře dokonce nenastoupil ani jednou.

Stanislav Tecl (11 zápasů, 2 góly). V zimě přišel jako varianta do ofenzivy, když padl chystaný přestup Vukadina Vukadinoviče ze Zlína. Minuty sbíral spíš jako náhradník, ale dvěma góly se podílel na rozhodující výhře nad Brnem.

Mick van Buren (10 zápasů, 0 gólů). Nizozemský buldok, který zatím nedostal prostor, aby ukázal, co v něm je. Ani jednou nenastoupil v základní sestavě, nikdy neodehrál víc než půl hodiny a nedal ani jeden gól.

Gino van Kessel (7 zápasů, 2 góly). Přišel za víc než 35 milionů korun jako nejlepší střelec slovenské ligy. Naplno se však neprosadil, od půlky podzimu vysedával mezi náhradníky a v zimě odešel na hostování do Lechie Gdaňsk.

Jaromír Zmrhal (30 zápasů, 7 gólů). Každé přestupní období se mluví o jeho odchodu do zahraničí. Zatím však vždy zůstal a teď se coby slávistický odchovanec dočkal největšího úspěchu kariéru. Krajní záložník, stálice sestavy.

Lukáš Železník (1 zápas, 0 gólů). Přestup ze Zlína mu kvůli zranění nevyšel podle představ. V této sezoně byl poprvé na soupisce až v posledním podzimním kole, připsal si pouhých sedm minut a v zimě přestoupil do Mladé Boleslavi.