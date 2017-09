Jak Evropa bojuje o šampionát. Na baráž by z druhých míst nedosáhl Wales

Skupinu A vedou Francouzi, kteří v říjnu hrají v Bulharsku a poté doma s Běloruskem. Jedno vítězství jim zajistí minimálně baráž. Tu ve vlastních rukách druzí Švédové, kteří disponují tříbodovým náskokem na třetí Nizozemsko a nejprve hrají s Lucemburskem.

Švédsko hraje poslední zápas v Nizozemsku. Pokud by domácí vyhráli a nakonec měli stejně bodů, rozhoduje rozdíl ve skóre. A ten mají o šest gólů lepší Švédové

Maličkou naději živí Bulharsko, které by ale muselo zdolat Francii.

Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo slaví gól proti Faerským ostrovům.

Ve skupině B je rozhodnuto o prvních dvou místech. Švýcaři vedou tabulku o tři body před Portugalskem. Mezi ním a třetím Maďarskem už je desetibodová propast.

Portugalci hrají v Andoře, Švýcaři doma s Maďarskem. V případě, že oba týmy podle očekávání zvítězí, se o přímém postupujícím rozhodne v posledním vzájemném utkání. Vítězství by rovnou do Ruska poslalo Portugalce, kteří by měli stejně bodů, ale vypracovali si výrazně lepší rozdíl ve skóre.

„Českou“ skupinu C vedou Němci, kteří stejně jako Švýcaři vyhráli všechna dosavadní utkání. K přímému postupu potřebují bod. Severní Irové mají jistotu nejhůř druhého místa, ale pro baráž potřebují vybojovat co nejvíc bodů. Přitom první říjnový duel hrají právě s Německem.

Lídrem skupiny D jsou Srbové, kteří se na MS kvalifikují, když zvítězí v Rakousku nebo poté doma nad Gruzií. Přinejhorším mají už teď jistotu druhého místa. O to bojují tři celky - Wales, Irsko a teoretickou naději má ještě Rakousko.

Velšané hrají napřed v Gruzii. Když zvítězí a zároveň Irové nedokážou porazit Moldavsko, mají zápas před koncem jisté druhé místo. To Rakušané by pro zachování šancí museli vyhrát nad Srbskem a doufat, že Wales ani Irsko nezvítězí.

Ve skupině E hrají o přímý postup ještě tři týmy. Polsku, které vede tabulku o tři body, stačí remíza (mělo by pak 20 bodů) z utkání s Arménií pro nejhůř druhé místo. Když zvítězí a Dánové remizují v Černé Hoře, kvalifikují se na mistrovství světa přímo. Lewandowski a spol. hrají v posledním zápase s Černou Horou, Dány čeká Rumunsko.

Skupině F vévodí s pětibodovým odstupem na Slovensko fotbalisté Anglie. Když zdolají Slovinsko, postupují, což platí i v případě, že by remizovali a Slováci zároveň nezdolali Skotsko.

Slovensko, které je na druhém místě s náskokem jednoho bodu na třetí Skoty a páté Slovince, se v případě výhry v Glasgow výrazně přiblíží baráži. Pokud by současně Slovinsko podlehlo Anglii, mají Slováci umístění na druhé příčce jisté.

Španělé, vedoucí tým skupiny G, skončí nejhůře druzí. K prvenství jim stačí, když ze zápasu s Albánií vyjdou s lepším výsledkem, než Italové z duelu s Makedonií. Italské reprezentaci stačí k jistotě baráže i remíza.

Ve skupině H si Belgie přímý postup zajistila výhrou nad Řeckem, které i tak zůstává ve hře o druhou příčku. O šanci na baráž ještě bojuje aktuálně druhá Bosna a Hercegovina, Kypr a teoreticky i Estonsko.

Bosna bude druhá, když zdolá Belgii a Řecko prohraje na Kypru.

Nejzamotanější boj o mistrovství světa je ve skupině I. První dva týmy (Chorvatsko, Island) mají šestnáct bodů, další dva (Turecko s Ukrajinou)čtrnáct.

Pakliže Chorvaté vyhrají nad Finskem, musí turečtí a ukrajinští fotbalisté vyhrát nad Islandem, resp. Kosovem, aby ještě udrželi šanci na umístění v nejlepší dvojce.

Boj o baráž, tabulka týmů na druhých místech

Do baráže o MS 2018 postupuje osm z devíti nejlepších týmů na druhých místech. V konečné minitabulce se navíc odečítají výsledky s nejslabšími týmy skupin, což jsou v současné době Bělorusko, Lotyšsko, San Marino, Moldavsko, Kazachstán, Malta, Lichtenštejnsko, Gibraltar a Kosovo.

Islanďané a Slováci ještě s nejslabšími týmy svých skupin hrají.