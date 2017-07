Stačí výkon z generálky na jedničku? Ať rozhodne trenér, říká Dúbravka

Dostal gól po rohovém kopu, zlikvidoval sólo i jedovatou střelu. Bude to osmadvacetiletému slovenskému brankáři, který přišel z Liberce, na pozici číslo jedna ve Spartě stačit? Nebo jí zůstane Tomáš Koubek?

„Máme dva výborné brankáře. Teprve se rozhodnu, kdo z nich bude číslo jedna,“ prohlásil po utkání s nizozemským týmem trenér Andrea Stramaccioni.

Čas je do čtvrtka, ukáže se v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad.

„V předchozích dnech jsem měl lehké zranění, takže jsem se v zápasech nemohl ukázat, připomenout. Generálku jsem odchytal celou, dostal jsem šanci a nechám na trenérovi, ať rozhodne,“ řekl Dúbravka.

Váš první zápas na Letné v dresu Sparty. Jaký byl?

Z mého pohledu jsme odehráli druhý poločas líp než první. V něm jsem se těžko prosazovali, oni byli lepší s míčem, dobře nás napadali a nám se těžko kombinovalo. Do druhého poločasu jsme vstoupili agresivně, napadali jsme, takhle bychom měli hrát.

Co s vámi v první půli bylo? Čím si vyloženě špatný výkon vysvětlujete?

Soupeř nás překvapil, jak dobře hrál kombinačně. My jsme byli všude pozdě, oni se z těch situací lehce dostávali a to byl pro nás problém. V kabině jsme si řekli, že na ně vlítneme, doma musíme hrát jinak než v první půli. Pozitivní je, že jsme se z první půle dokázali vzpamatovat. Trenér promluvil a to pro nás bylo důležité.

Hře pomohli střídající Plavšič s Karavajem, souhlasíte?

Oživili to, do hry přinesli energii. Bylo vidět, že se náš pohyb znásobil, prosazovali jsme se na křídlech, to bylo zásadní. Na druhé půli můžeme stavět.

V minulé sezoně měla Sparta problém s obrannými standardkami, teď jste gól dostali zase z rohu. Co s tím?

Učíme se nový systém, chce to čas. Je dobře, že utkání s Arnhemem nám ukázalo, čeho se musíme vyvarovat. Takové góly bychom dostávat neměli, ale zase musíme uznat, že to dobře zahráli a vyšlo jim to. Důležité je, že jsme vyrovnali, posledních deset minut se lidem muselo líbit.

V jaké formě jde Sparta do sezony?

Přišla spousta nových hráčů, všechno si to sedá. Snažíme se najít úspěšnou cestu. Věřím, že to bude co nejdřív.

Jaké to je, když během pár týdnů přijde devět nových hráčů?

Patří to k fotbalu, hráči se mění, někdo přijde, někdo odejde. Pro mě dobře, že nejsem v kabině jediným nováčkem. Poznáváme se, každý mě přivítal velmi dobře. Hodně spolu mluvíme, pro cizince je velmi důležité, aby do kolektivu zapadli.