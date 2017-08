Ty dvě šance? Nevadí. On ten gól přijde, věří záložník Štěpanovský

Peter Štepanovský přiznal, že zpočátku se trochu hledal. „Asi to bylo vidět, ale když jsem se oťukal, šlo to dobře. Škoda těch dvou šancí,“ prohlásil 29letý někdejší slovenský mládežnický reprezentant, který přišel z Dunajské Stredy.

Obě své příležitosti označil za tutovky. Při té první střílel do jihlavského brankáře Rakovana, který dobře vyběhl. Při druhé gólman v pádu jeho střelu tečoval a míč proletěl na břevno.

Čím to bylo, že jste ani jednou neuspěl?

Asi tou počáteční nervozitou. Když jsem se dostal do šance, moc jsem si nevěřil a to byla ta chyba.

Hlavně vaše druhá příležitost byla hodně nadějná, že?

To jsem sprintoval od naší šestnáctky a jen jsem se snažil míč trefit. Ani nevím, jak to chytil, jak balon vytlačil na břevno. Škoda. Chtěl jsem míč dávat kolem brankáře, ale už byl blízko. Ale nevadí, on ten gól přijde. (směje se)

Co vám úvodní utkání ukázalo?

Že česká liga má velké tempo, ale když budeme hrát dobře organizovaně vzadu, jako tentokrát, tak můžeme pomýšlet na vyšší příčky než jen na záchranu.

Karviná je druhou sezonu mezi elitou. Ta bývá těžší. Souhlasíte?

Hovoří se to, ale nemyslím si, že budeme hrát o záchranu. Rozhodně chceme být výše.

Co proto musíte udělat?

Musíme hrát více zezadu, v bloku, na brejky. To vše ještě potřebujeme zlepšit. Pro nás je důležitá nula vzadu, pak nemůžeme prohrát a nějaký gól vždy dáme. Tomu věřím.

Bude výhodou Karviné, že se její kádr příliš nezměnil?

Je to na hřišti vidět, rozumíme si. A snad nám pomohou i fandové na pěkném stadionu. Na atmosféru jsem zvyklý z Dunajské Stredy. Tam také chodilo dost lidí.

Po příchodu do Karviné jste říkal, že česká liga je lepší než slovenská. Je to tak?

Je asi trochu rychlejší, souboje jsou tvrdší, ale pořád je to fotbal. Určitě je kvalitnější. A teď, jak Sparta a Slavia nakupovaly, těm informacím se nedalo vyhnout... Šlo o velké peníze. Na Slovensku máme tak jeden silný klub, tady jich je více.

Proč jste zvolil Karvinou?

V Dunajské mi skončila smlouva a na nové jsme se nedohodli. Chtěl jsem zkusit něco nového, česká liga je kvalitní, takže to je ten důvod.

Měl jste i jiné nabídky?

Měl, ale nešlo o nic konkrétního.

Potkal jste se už s některými karvinskými fotbalisty?

S Markem Janečkem v Trnavě a s Kalim (Jan Kalabiška) v Senici. Hned jsme zavzpomínali, jak jsme dobře hrávali, a to chceme přenést i sem. Když jsem se dozvěděl o zájmu Karvinských, tak jsem se s klukama spojil, abych věděl, jak to tady vypadá. Věděl jsem, do čeho jdu.