Sparta? Pokoru máme, strach ne, říká karvinský brankář Laštůvka

Pokud si má Jan Laštůvka vybavit nějaké střetnutí se Spartou, tak je to duel z mistrovské sezony Baníku Ostrava, z listopadu 2003. „To za námi do Prahy přijely tři čtyři tisíce fanoušků a my remizovali 1:1,“ připomněl gólman. „Byl to jeden z vrcholů mistrovské sezony, na to dodnes vzpomínám.“

Spartě se na jaře nedaří. Je to pro vás povzbuzení?

Je sice třetí, tolik se jí nedaří, má svoje problémy, ale pořád to je Sparta, klub s obrovskou tradicí a historií. Doufám, že navážeme na výkony se Slavií a Plzní. Víme, že Sparta není v pohodě, ale musíme být furt nohama na zemi a hrát naši hru, odjezdit celých devadesát minut.

V čem je Sparta nebezpečná?

Všichni víme, že Lafata má obrovský čich na góly. Dokáže se trefit z jakékoli pozice. Nemůžeme se ale dívat na jednotlivce, celý jejich tým má kvalitu, což potvrzují jejich výsledky, že jsou schopni zápasy ukopat k těsným výhrám. My se ale budeme chtít před našimi fandy ukázat. Pokoru máme, ale strach mít nemusíme.

Jak se dá v souboji se Spartou uspět?

Musíme ten zápas odjezdit. V tom je naše síla. Musíme makat na sto procent a přidat i fotbalovost, od toho se bude vše odvíjet.

Pomůže vám, že můžete hrát v klidu, protože jste zachráněni?

To jsme si v první půli minule se Slováckem mysleli až moc. Věřím, že jsme se z toho poučili. Stejně jako ze zápasů v Liberci a Příbrami. Snad jsme si uvědomili, že i když máme dost bodů, tak se zápas neodmaká sám. Může nám to ale pomoci v tom, že nejsme pod tlakem, že nepotřebujeme vyhrát. My chceme vyhrát.

Čekal jste, že budete zachráněni tři kola před koncem soutěže?

Čekal jsem to dříve... Ale vážně, musíme stát na zemi, jsme nováček. Náš kádr není takový, jaký mají další mužstva. V Karviné se ale udělal velký kus práce, jsou tady dobří hráči, kteří mají charakter a za Karvinou dřou. Líbí se mi, že nehrajeme na náhodu, máme svou tvář. Rozhodně si nikdo nemůže myslet, že závěr ligy vypustíme. Fandové by nám neodpustili, kdybychom konec zpackali. Pořád chceme skončit co nejvýše.

Co jsou hlavní důvody, že jste při své premiéře mezi elitou uspěli?

O přestávce na Slovácku jsem klukům říkal, že důležité je, jak hrajeme proti Slovácku, Příbrami, Hradci Králové a dalším soupeřům, kteří jsou na naší úrovni. Tam se dělá záchrana. Se Spartou od nás nikdo nic nečeká, ale musíme ten zápas odjezdit. Pro nás bylo rozhodující, že jsme na podzim i na jaře většinu zápasů s týmy kolem nás zvládli. Vyhráli jsme v Jihlavě, porazili Zlín, vůlí jsme uspěli s Hradcem Králové, přestože náš výkon nebyl úplně dobrý. Na nováčka máme dost bodů, považuji to za úspěch.

Už přemýšlíte nad další sezonou, která bývá náročnější?

Zatím ne. Liga ještě pokračuje. Už se ale těším na dovolenou, protože sezona byla náročná. Je jasné, že ta příští bude těžší, i proto, že asi postoupí Baník, vrací se Olomouc. Pro náš region bude v lize více atraktivnějších utkání.

Jsou pro vás takové zápasy lákadlem, abyste v Karviné zůstal?

Jsem doma, ale o tom, že bychom hráli s Baníkem, nepřemýšlím. Spíše mě lákají výborné návštěvy, které v Karviné byly, zdejší zázemí a super parta.