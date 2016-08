Přes několik dobrých příležitostí Karvinští na předchozí výhry nenavázali

„Domácí vyhráli zaslouženě, i když ta porážka je až moc krutá,“ prohlásil karvinský trenér Jozef Weber.

Utkání podle něj mělo velice slušnou úroveň. „Byli jsme ale o něco pozadu. Bylo to o první brance,“ dodal kouč.

Tu dal ve 30. minutě zlínský Diop, když se k němu odrazil míč. „Pro nás to pak bylo složitější. V poli jsme vypadali slušně, ale nedali jsme branky a neměli jsme ani moc šancí. Postupně jsme otevírali obranu a Zlín má výborné brejky, z kterých nás potrestal,“ podotkl Jozef Weber.

Dodal, že jeho tým na rozdíl od domácích nezvládl útočné situace. „Ohromně by nám pomohlo, kdyby Voltr v první půli proměnil svůj brejk, Zlín by to měl složitější. Ale nevyšlo to.“

Karvinští byli včera ve Zlíně už bez záložníka Matěje Fialy, který přestoupil do Vítkovic. Ty zítra od 17.00 čeká domácí dohrávka 1. kola s Prostějovem.

Zlínský odchovanec Fiala byl v Karviné tři a půl roku. „V prosinci mu končila smlouva, a protože to měl s prosazením se do kádru složité, dohodli jsme se, že si může hledat nové angažmá,“ řekl karvinský sportovní manažer MFK Karviná Lubomír Vlk.

„Je to rychlostní typ hráče, charakterově výborný do kabiny,“ uvedl Marek Pohorelli, sportovní ředitel MFK Vítkovice. „Náš trenér West zná Matěje ze svého dřívějšího působení.“