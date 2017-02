Jsem tu, abych střílel góly, tvrdí posila karvinského útoku Wágner

Jablonecký útočník Tomáš Wágner přišel do Karviné na hostování do konce sezony. Jeho příchod se protahoval, ale dorazil včas, aby s týmem absolvoval herní soustředění v turecké Antalyi.

Tam vstřelil všechny tři góly svého nového týmu. „Už se těším, až to zase začne,“ řekl šestadvacetiletý Wágner. Karviná vstoupí do jarní části první ligy v neděli doma od 14.00 s Mladou Boleslaví.

Připomněli vám noví spoluhráči, jak jste je hned v prvním kole sestřelil hattrickem?

Na soustředění bylo mezi tréninky dost času si sednout, pokecat, takže jsme se i o tom bavili. Ale je to minulost.

Jablonec byl první soupeř Karviné po jejím postupu mezi elitu. Co jste si tehdy o nováčkovi myslel?

To jsem přemýšlel nad tím, jakou roli v lize budeme hrát my v Jablonci. Ale Karviná ukázala svoje kvality, dala nám tři góly. Naznačila, že nebude outsiderem ligy a brzy nato vyhrála v Boleslavi. Ligu sleduji, takže vím, že za celý podzim neměla nějaký větší bodový výpadek.

Povídalo, že se vám do Karviné moc nechtělo. Je to pravda?

Slyšel jsem to také, ale vše bylo jinak. Pokud má o vás zájem nějaký tým z ligy, tak k němu musíte mít respekt. Musíte mít radost, že vás někdo chce, i když dva tři měsíce nehrajete. Volal mi pan Pelta a řekl mi, že mám možnost jít na hostování do Karviné výměnou za Zeleného. Neřekl jsem, že nechci, ale že si to nechám projít hlavou. Trvalo to týden. Volal jsem si s trenérem i vedením Karviné. Všichni věděli, jak to je. Pro mě, pro Příbramáka, to je tady přes celou republiku. K tomu mám byt v Liberci, takže jsem musel vyřešit spoustu věcí a zamyslet se nad tím.

Překvapilo vás, že jste zamířil zrovna do Karviné?

Ne. Ale přípravu jsem začal normálně s Jabloncem. Vzhledem k tomu, kolik tam bylo hráčů, a po tom půl roce, kdy jsem byl poslední měsíc zraněný, jsem čekal, že někam půjdu. Potřebuji hlavně hrát, něco změnit. V Jablonci to bylo furt stejné. Vždy jsem začal, bylo to dobré a během půl roku jsem vypadl ze sestavy. Doufám, že v Karviné budu mít větší důvěru, větší šanci hrát a dávat branky, abych pomohl týmu.

Takže co říkáte tomu, že jste posílil nováčka?

Myslím si, že jdu do lepšího prostředí. Je tady krásný stadion, na fotbal chodí o hodně víc lidí než v Jablonci, kde je to z toho pohledu špatné. Tady věřím, že diváci budou fandit, což jsme slyšeli i teď při přáteláku s Opavou (2:2). A máme doma dobré zápasy – Slavii, Spartu, Plzeň, takže moc se těším a doufám, že stadion bude plný. Bude to pro mě změna k lepšímu.

Už jste karvinský stadion viděl?

Ano. Je malý, útulný. Věřím, že nám bude svědčit.

V přípravě jste byl se třemi góly nejlepší střelec Karviné. Dá se říct, že už plníte to, co od vás klub čeká?

Na hodnocení je brzo, uvidíme v sezoně. Tento týden to začne. Pak můžeme bilancovat, jestli jsem se Karviné vyplatil. Ale budu dělat všechno pro to, abych nezklamal. Ale musíme přidat.

Jste připravený, že budete pod tlakem, že od vás všichni budou čekat góly?

Nebráním se tomu. Ano, přicházím s tím, že musím dávat góly. Nějaké jsem už v lize dal (47 – pozn. red.), takže je logické, že se to ode mne očekává. Když budu mít důvěru, tak se toho nebojím. Jako útočník bych měl střílet nejvíc gólů, ale doufám, že se budeme doplňovat všichni. Určitě i další kluci budou branky dávat.

Tuto sezonu jste začal dobře, ale pak jste se vytratil. Čím to bylo?

Je to furt stejné. Nechci se na nic vymlouvat, moje výkony šly také dolů, ale hlavně ty týmové nebyly, jak by měly být. Ostatně Jablonec je desátý. Ať tam byl jakýkoliv trenér, tak když se nedařilo, musel točit sestavou a vzhledem k tomu, že v kádru bylo hodně hráčů, tak se stávalo, že jsem z ní vypadl. Ale je to fotbal, jedeme dál.

Berete to tak, že jste přišel do lepšího?

Tak s Karvinou jsme sedmí (smích). Ale v Jablonci jsou skvělí kluci. Mám je tam všechny rád, všechny ty lidi. Jsou tam výborní fotbalisti, ale nedařilo se dát mužstvo dokupy, aspoň co jsem tam byl já, abychom naháněli ty přední celky.

Třeba Karvinou...

Myslel jsem ty, co jsou ještě výše... Takže je logické, že pan Pelta (majitel Jablonce – pozn. red.) a všichni další se snažili dělat nějaké změny, prostřídat hráče, aby mužstvo oživili. Jsem v Karviné na hostování, tak uvidíme, co bude. Ale budu se snažit, abych Karviné pomohl. V přípravě v Turecku jsme ukázali, že na dobré výkony máme.

Co z vašeho pohledu karvinské hře zatím nejvíce chybí?

Do nějakých rozborů se nechci pouštět. Na to máme trenéra. Ale chybí nám více odvahy, více důrazu. Kluci z Opavy si teď v neděli balon rozehrávali a věřili si, i když jsme je napadali. My hlavně v prvním poločase ne.