Brankář už ležel, stačilo to dloubnout, litoval sparťan Zahustel

Sparta od 70. minuty vedla, domácí však o chvíli později vyrovnal na konečných 1:1.

„Jsem v brance od toho, abych něco chytil, ale byla by obrovská škoda prohrát, když jsme podali výborný výkon,“ prohlásil Jan Laštůvka. „Kluci po tom inkasovaném gólu zabrali, pořád jsme se snažili hrát dopředu.“

Laštůvka tušil, kam Zahustel vystřelí. „Bylo to však buď, anebo. Ani nevím, jak tam ten balon vyplaval. Byl sám, takže jsem lehl a on mě trefil. Bylo to trochu to štěstí, které nám chybělo před tím v domácích zápasech s Plzní a Slavií,“ řekl brankář.

Ondřej Zahustel věřil, že Sparta ještě bude mít nějakou šanci, byť karvinský Holík vyrovnal v 84. minutě. „Přišla. Stoprocentní. A neproměnil jsem ji, no,“ povzdechl si Zahustel.

„Chtěl jsem dát míč podél brankáře na zadní tyč. Už ležel, stačilo to dát trochu nad něj, dloubnout ho a byl by to gól...“

Rozhodly Laštůvkovy zkušenosti? „Asi to čekal, je to zkušený, prošel toho hodně, ale měl jsem to vyřešit mnohem lépe,“ kál se Zahustel. „Jedeme sem takovou dálku, zápas máme pod kontrolou, dostaneme se do vedení, ale bohužel jsme dostali gól.“

Jan Laštůvka chválil na vyprodaném stadionu fanoušky. „Vytvořili fantastickou atmosféru, asi mají dobrý vzor od ostravských fanoušků. Ten bod jsme dneska vybojovali hlavně pro ně.“