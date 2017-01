Karvinští čekají, zda dorazí posily pro prvoligové jaro

Brankář Jan Laštůvka měl ve čtvrtek i přes mráz a občasné chumelení náladu na žerty. „První trénink a ty mi chceš hned dát gól,“ káral kapitána Pavla Eismanna, který ho svou střelou pořádně protáhl.

Podstatné je, že Laštůvka v mužstvu zatím zůstává. „Vše nasvědčuje tomu, že budu v Karviné pokračovat,“ řekl gólman. „Žádný odchod zatím neřeším, i když se to může změnit. Začínám přípravu a jsem smířený s tím, že zůstanu.“

To, že Laštůvka bude v Karviné s největší pravděpodobností i nadále, je dobrá zpráva. „Jen se mi nelíbí to spojení s největší pravděpodobností,“ usmál se karvinský trenér Jozef Weber. „Ale je to tak. Honza je pro tým důležitý nejen v brance, ale i pro fanoušky.“

V mužstvu už nejsou Marián Kovařík, stoper Martin Toml a brankář Vojtěch Šrom, jimž skončilo hostování, ani útočník Václav Juřena, kterému skončila smlouva a zkoušejí ho Vítkovice. Skončil také záložník Derrick Mensah, jenž přišel v září na hostování z norského Haugesundu, ale odehrál pouhých 14 minut.

Naproti tomu dosud jedinou posilou je Patrik Dressler. Trenér Weber si od něj slibuje rozšíření konkurence na krajích obrany. „Holas (Holík – pozn. red.) je velice talentovaný hráč, ale sezona pro něj byla dlouhá, měl menší výpadek, takže jsme si tam museli pomoci stoperem Pavlem Dreksou. Patrik je tu proto, abychom na jaře už nemuseli tak improvizovat.“ Karvinští si přáli udržet záložníka Radka Voltra a obránce Libora Holíka, kteří u nich hostovali. „Holík je tady, zůstane,“ řekl Jozef Weber.

„Ale Radek Voltr podle mých informací bude součástí nějakého obchodu mezi Slavií a Libercem v případě Sýkory.“ V pátek dopoledne se Weberova informace potvrdila a Voltr skutečně zamířil na sever Čech.

Karvinští žádné razantní posilování nechystají. „Pracujeme s hráči, kteří se třeba v jiných klubech neuplatnili. Chceme ale do kádru vstoupit. Vždycky je potřeba přivést nějakou štiku, aby si hráči nemysleli, že mají místo jisté. Záležet bude i na tom, zda ještě někdo odejde.“

Trenéři se sportovním manažerem Lubomírem Vlkem tak stále na doplnění kádru pracují. „Protelefonovali jsme skoro celé svátky. Nějací hráči možná přijdou příští týden, ale nejsem zastáncem velkého zkoušení. Víte, jak to je, třeba hráči z Balkánu přijdou na zkoušku nepřipraveni a člověk je z toho pak zklamaný,“ uvedl Weber.

Dodal, že se rozhlížejí spíše ve známých vodách. „Máme vytipované dva tři hráče z české a slovenské ligy. Věřím, že se tady během týdne objeví.“

Fotbalisté včera poprvé trénovali. Během úterka a středy ale podstoupili fyzické a zdravotní testy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. „Kluci testy zvládli,“ uvedl asistent karvinského trenéra Josef Mucha. „Z výsledků bylo poznat, že hráči během dovolené nezaháleli a poctivě si plnili individuální plány.“