Karvinští fotbalisté vyrážejí za teplem, uvítá je Antalye

Fotbal

Zvětšit fotografii Karvinský trenér Jozef Weber udílí pokyny svým svěřencům. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 10:02

Karvinští fotbalisté v neděli v poledne nasednou do autobusu a vyrazí do Vídně, odkud poletí na desetidenní soustředění do turecké Antalye. A trenér Jozef Weber věří, že v autobuse už budou sedět i dvě nové posily. V pátek ještě jejich jména neprozradil. Mělo by však jít o hráče, kteří podpoří ofenzivu.