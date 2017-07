Karvinští fotbalisté vyměnili brankářskou dvojici, osu týmu udrželi

Gólman Jan Laštůvka totiž odešel do Slavie a dvojka Branislav Pindroch míří do čtvrté nejvyšší anglické soutěže do celku Notts County, který vznikl v Nottinghamu už roku 1862 a je z dosavadních profesionálních klubů nejstarším na světě.

„Náš kádr je konkurenceschopný, i když lituji, že Lašty šel do Slavie. Jsem však přesvědčený, že máme neméně kvalitního brankáře Martina Berkovce,“ uvedl karvinský sportovní manažer Lubomír Vlk.

„Tím, že je tady Berkovec, jsem klidnější. Je schopný Laštůvku nahradit,“ potvrdil trenér Jozef Weber, jehož těší, že základ týmu zůstal.

Příchod Berkovce ale znamená odchod Branislava Pindrocha. „Byl v Anglii na týdenních testech a během těchto dnů má být o jeho přestupu jasno,“ uvedl Vlk.

Proč Pindroch, který Karviné vychytal postup mezi elitu, odchází?

„Rok nechytal a tím, že přišel Berkovec, tak by bylo špatné, aby zase zahříval lavičku,“ odpověděl Lubomír Vlk. „Je ve věku, kdy by měl pravidelně chytat. Braňo to cítí stejně, takže mu to chceme umožnit.“

Vyřešený stále není přestup Filipa Panáka do Slavie. „Dolaďujeme formality s tím, že by ještě hrál za nás,“ uvedl Lubomír Vlk.

Panák je podle trenéra Webera pro mužstvo důležitý svou univerzálností. „Může hrát ofenzivního záložníka i v útoku, vytváří tak potřebnou konkurenci,“ řekl Jozef Weber.

Karvinští rozjedou první ligu v sobotu, když od 17.00 přivítají Jihlavu. Klub před sezonou prodal přes 1 600 permanentních vstupenek, což je zhruba třetina kapacity Městského stadionu.