Ofenzivu fotbalistů Karviné posílili Wágner a Kalabiška

Šestadvacetiletý Wágner má v nejvyšší soutěži na kontě 180 zápasů a 47 vstřelených branek. Bývalý hráč Mladé Boleslavi, Plzně a Příbrami zasáhl za Jablonec na podzim do devíti ligových duelů a dal v nich čtyři góly, všechny v úvodu sezony.

„Tomáše známe, stáli jsme o něj a máme radost, že je tady. Jde o kvalitního útočníka, který umí střílet góly. Snad to u nás prokáže,“ řekl pro karvinský klubový web Lubomír Vlk.

Třicetiletý Kalabiška přišel do Mladé Boleslavi vloni v zimě s vizitkou nejlepšího střelce slovenské ligy. Za středočeský klub ale zatím dal jediný ligový gól a na podzim nenastupoval v základní sestavě. Předtím působil v Neratovicích, Libiši, Příbrami, Vlašimi, Brně a slovenské Senici. V české lize má bilanci 78 utkání a sedm gólů.

„Honza je univerzál, může hrát na více postech, navíc to je levák. Pro nás to znamená jednoznačně zkvalitnění ofenzivy, to potřebujeme,“ konstatoval Vlk.