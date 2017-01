Karvinští fotbalisté dál vyhlížejí posily, Ostrava už jen stopera

Oba rivalské týmy se v sobotu představily v přípravě v areálu karvinské Kovony. Karvinští remizovali s Ružomberkem 0:0. Baník porazil Górnik Zabrze 3:1.

Karvinský trenér Jozef Weber v sobotu zkoušel slovenského záložníka Damiána Bariše. „Mám pocit, že ještě budeme hledat,“ podotkl Weber. A Bariš v Karviné skončil.

Na postu stopera se objevil Radim Plesnik, jenž je v karvinské juniorce na hostování z Baníku Ostrava. „Má štěstí, že se lehce zranili Košťál a Jovanovič, ale docela se mi líbil nejen dneska, ale i v Žilině. Bude s námi pokračovat,“ řekl Weber.

Není nervózní, že před náročným jarem dosud nemá v týmu výraznější posilu? „Nejen já, ale všichni bychom z toho měli být nervózní,“ uvedl. „Ale pracujeme na tom. Věřím, že se to pohne do neděle, kdy odlétáme na soustředění do Turecka.“

Po odchodu Dreksy do Baku hrozí mužstvu i ztráta levého obránce Jaroslava Zeleného, o něhož se zajímá více klubů včetně Liberce. „Zájem o něj je vážný, byla by to další komplikace, museli bychom najít adekvátní náhradu,“ řekl Weber.

V pondělí se do přípravy Karviné zapojí záložník Daniel Ožvolda, jenž přichází na hostování z Baníku Ostrava. Pro Baník byl sobotní duel prvním v přípravě. „Konečně jsme si zahráli,“ pochvalovali si ostravští fotbalisté. „Především v prvním poločase jsme předvedli, že by to mohlo šlapat. Na to, že jsme byli po soustředění, nebylo utkání špatné,“ uvedl záložník Robert Hrubý.

„Kluci zápas odehráli s nasazením,“ řekl ostravský trenér Vlastimil Petržela, jemuž chybí větší konkurence ve středu obrany. „Ale pracujeme na tom,“ podotkl.

Sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo přiznal, že jednají o příchodu stopera, který může hrát i na kraji obrany a je z české druhé ligy. Jméno neprozradil.