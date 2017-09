Už 274 minut čekají na gól. Třeba i škaredou trefu, přejí si v Karviné

„To, že máme málo bodů, je o to horší, že hrajeme dobře,“ povzdechl si karvinský záložník Peter Štepanovský. „Jenže neumíme vstřelit gól, a proto nebodujeme. Potřebujeme to zlomit třeba i nějakou škaredou trefou.“

Karvinští v dosavadních šesti zápasech dali jen čtyři branky, minulé tři zápasy prohráli s nulou. Na gól čekají 274 minut.

Asistent karvinského trenéra Josef Mucha doufá, že jeden gól by chabou střeleckou bilanci mužstva mohl zlomit. „A čím dříve to bude, tím lépe. Sigma je těžký soupeř, ale věříme, že zápas s ní by mohl být tím, který nás nakopne,“ řekl Mucha, pro něhož je duel s Olomoucí obzvlášť speciální.

Za Sigmu odehrál v nejvyšší domácí soutěži 11 sezon. Nastupoval za ni i v evropských pohárech.

„Beru to jako každý jiný zápas, ale i tak to je pro mě prestižní utkání už proto, že bydlím kousek od olomouckého stadionu,“ tvrdí. S nikým z Olomouce se však před zápasem nehecoval. „Ani na to nejsem. Ale před začátkem utkání se pozdravíme.“

A komu bude fandit jeho rodina? „Určitě přijede a bude přát Karviné...“ odpověděl Mucha bez zaváhání.

Jen je potřeba karvinské fotbalisty probudit ze střeleckého spánku. Jak? To ani sami Karvinští nevědí.

„Trénujeme střelbu, na tréninku nám to tam padá, ale v zápase přijde jedna dvě velké šance a nevyužijeme je. To pak bolí, navíc, když soupeř každou naši chybu ztrestá,“ uvedl Peter Štepanovský.

„Do šancí se dostaneme, takže je to jen otázka sebedůvěry, aby si hráč v daný moment věřil a dohrál akci, kterou máme,“ dodal Josef Mucha. „Už vážně potřebujeme, aby se někdo chytil anebo abychom góly rozložili na celé mužstvo.“

Peter Štepanovský upozornil, že začátek ligy Olomouci vyšel. „Ale my hrajeme doma a doufám, že přijde hodně lidí a poženou nás dopředu, abychom to zlomili a vyhráli,“ řekl záložník.