Karvinští fotbalisté se pokusí udržet Mladou Boleslav na nule

Souboj třetího kola nejvyšší domácí soutěže začne v neděli v 17.00 na karvinském stadionu.

„Byli bychom rádi, kdyby naše úspěšná série s Mladou Boleslaví pokračovala, ale uvědomujeme si sílu soupeře,“ prohlásil karvinský asistent trenéra Josef Mucha.

Karvinské nečeká snadný soupeř, byť oba domácí duely s Olomoucí (1:2) a Spartou (0:1) ztratil. „Boleslav nevstoupila do soutěže dobře, takže i remíza pro ně u nás bude málo,“ tuší Mucha.

„Dvojnásobnou ztrátu z domácího hřiště potřebujeme napravit venku a v Karviné o to budeme s maximálním nasazením usilovat,“ potvrdil pro ČTK mladoboleslavský trenér Dušan Uhrin.

„Budeme se snažit, aby jejich série bez bodu ještě vydržela,“ slíbil karvinský záložník Jan Kalabiška, který si na první vzájemný duel obou celků a výhru Karviné dobře pamatuje. „To jsem ještě hrál za Boleslav, takže moc rád na to nevzpomínám,“ usmál se.

Karvinští pondělní duel Mladé Boleslavi se Spartou sledovali společně v televizi na svém stadionu. Co jim ukázal?

„To se uvidí, ale Boleslav k nám přijede v jiné sestavě,“ řekl Josef Mucha. „Určitě postaví víc konstruktivních ofenzivnějších hráčů, takže my se musíme dívat spíše na jejich předchozí zápasy.“

A hosté mají z čeho vybírat. „V jejich kádru je spousta kvalitních hráčů, kteří rotují. Jsou schopni se navzájem zastoupit na několika pozicích hlavně dopředu,“ řekl Josef Mucha.

Podotkl, že prohra Mladé Boleslavi s Olomoucí ho překvapila. „Se Spartou jsem od nich čekal remízu,“ přiznal. „Je jasné, že už musejí bodovat, takže nás nečeká nic lehkého.“ Jan Kalabiška připouští, že Mladoboleslavští vzhledem k tomu, že hráli předkola Evropské ligy, budou rozehranější. „Ale my už jsme také odehráli tři utkání, což by nám mělo stačit. Bude to vyrovnaná partie.“