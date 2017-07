Bál jsem se, abych se v přípravě nevystřílel, přiznal Kalabiška

„Jsem rád, protože jsem se trochu obával, abych se v přípravě nevystřílel. Doufám, že to vydrží co nejdéle,“ podotkl Kalabiška.

Do utkání jste ale nevstoupili nejlépe. Čím to bylo, že jste se prvních patnáct minut hledali?

Nevím, někdy to tak je, takové pasáže během utkání bývají. Nemyslím si, že bychom se špatně rozcvičili, ale asi nás hosté trochu zaskočili tím, že hráli aktivněji, než jsme čekali. Na těch patnáct minut zapomeneme (směje se).

Zlomem byl gól z penalty. Byla?

Naznačil jsem, že vystřelím, ale míč jsem si zasekl a protihráč o mě trochu škobrtnul a neustál jsem to. Penalta byla.

Neuvažoval jste, že místo kličky vystřelíte?

Ze začátku jsem to v hlavě měl, ale stoper mě dobře zakřižoval. Ještě že mě zasáhl, těžko bych to pravačkou dával, je to moje slabší noha.

Ulevilo se vám hodně, když jste šli ve 33. minutě do vedení?

První kola jsou moc těžká. Je to jiné tempo než v přípravném zápase. Je to důležité vítězství.

Navíc konečně i s čistým kontem...

V přípravě jsme ho neudrželi ani jednou, takže super, že jsme si to nechali na ligu a vyhráli.

Při druhém gólu pro vás asi nebylo snadné míč trefit, když docela vyskočil, že?

Ano, šel nahoru, ale snažil jsem se ho zasáhnout nártem a trochu se do rány položit, abych nepřestřelil branku. Zaplať pánbůh, že se to povedlo, jak jsem chtěl.