Karvinská posila Kalabiška: Že nesmím s Boleslaví hrát? Je to zvláštní

dnes 6:29

Přišel coby posila. Jenže do prvního utkání jarní části první ligy záložník a obránce Jan Kalabiška zasáhnout nemůže. Zakázali mu to šéfové Mladé Boleslavi, odkud do Karviné přišel na hostování do konce sezony. „Mrzí mě to,“ řekl třicetiletý Kalabiška, rodák z Mělníka.