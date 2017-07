Trápíme se v defenzivě, přiznal po kempu karvinský kouč Weber

Jeho svěřenci na Slovensku nejprve prohráli se Zlatými Moravci 2:3, poté porazili Ružomberok 3:2. „Ale ta výhra měla být vyšší a hladší! Zahodili jsme opravdu velké šance, naopak jsme opět velmi lacině inkasovali,“ mrzelo karvinského kouče. „A vyhrát se mělo i v prvním zápase. V obou utkáních na to měli hráči dostatek šancí.“

Zcela nespokojený však Weber po soustředění v Terchové nebyl. „Všechny naplánované věci jsme splnili. Nejdůležitější bylo, že jsme odehráli obě utkání na dobrých terénech – to byl základ,“ podotkl trenér Karviné, jehož potěšil i fakt, že se střelecky prosadil Tomáš Wágner. „Může to pro něj být vzpruha, je to samozřejmě plus. Navíc na čtyřech gólech jsou aktuálně Filip Panák s Honzou Kalabiškou,“ pochválil kouč střelce týmu.

„Do šancí se s kluky dostáváme, jen je potřeba je proměňovat. Věřím, že to přijde. Důležitá bude liga,“ prohlásil útočník Wágner. „Pracujeme na tom, aby to bylo lepší. Musí to být lepší.“