Karvinský trenér Weber před jarem: Věřím, že zůstal týmový duch

V zimě konkurenci v týmu rozšířilo sedm fotbalistů. Kdo z nich bude v základu v neděli, kdy Karvinští od 14.00 hostí Mladou Boleslav? „Až na ty, kteří nemohou hrát, mají ostatní velkou šanci,“ usmál se Jozef Weber.

Nastoupit nemůže Jan Kalabiška, jemuž to zakázali zástupci Mladé Boleslavi, odkud přišel na hostování. Jak vidí posily? „Jovanovič z Brna je stejný, jak jsme ho znali z postupové sezony, je adekvátní náhradou za Dreksu,“ řekl Weber. „Místo Zeleného přišel typologicky podobný Kalabiška, i když teď hrát nemůže.“

Tomáš Wágner z Jablonce podle Webera výrazně zvýšil konkurenci v útoku. „Jen je škoda zranění Jurči.“ Ten má z přípravného utkání na soustředění v Turecku zlomený nos. „Trénuje naplno s námi, jen se vyhýbá soubojům,“ uvedl trenér. „Do konce týdne by měl mít masku, ale uvidíme, jestli bude připravený k prvnímu utkání.“

Jako první do Karviné přišel na hostování z Teplic krajní obránce Patrik Dressler. „Patří do užšího kádru. Je to kluk z regionu, který má dost zkušeností na to, aby se prosadil. A na pravé straně je konkurencí pro mladého Holíka,“ řekl Weber.

„Náš kádr je kvalitní. Hráče, kteří v zimě odešli, jsme dokázali nahradit,“ tvrdí Lubomír Vlk.

Jozef Weber je přesvědčený, že kádr je stejně silný jako na podzim. „Věřím, že v něm zůstala síla, ten týmový duch.“

Do Karviné by ještě mohl přijít na hostování ze Sparty Praha krajní obránce Jan Vondra, ale to kouč i vedení klubu stále vzhledem k jeho zdravotním problémům zvažují.