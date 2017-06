Karvinští zkoušeli hned pět možných posil. Kouče zaujal Pilík

„Tak velký počet je nezvyklý,“ uznal kouč. „Přiznám se, že to dělám nerad, protože utkání pak nemá až takovou kvalitu, a proto jsme ty hráče na zkoušku rozdělili do dvou poločasů.“

Co vám ten zápas ukázal?

Až na výsledek mě nezklamal. Byla to klasická příprava. Hra byla vyrovnaná, dostali jsme ale dva góly z brejku.

Jak se vám noví hráči líbili? Začněme stoperem Martinem Dobrotkou.

Měl dobré chvilky, trochu nám dělal problémy rychlý přechod, ale nejen jemu. Dvakrát třikrát jsme v první půli pustili Baník do brejku a dostali tak i gól. Tam však šlo o špatnou součinnost celého mužstva. Je vidět, že je to fotbalista.

A stopera potřebujete, že?

Ano, protože Brno si stáhlo Jovanoviče, takže máme jen dva – Košťála a Hoška. Hledáme.

Je šance, že se Jovanovič vrátí?

Brno má nějakou představu, stejně jako naše vedení. A ty představy jsou daleko od sebe, takže musíme být připraveni na to, že Jovanovič tady nebude.

Dalším nováčkem byl na kraji obrany Pavel Pilík.

S ním jsem spokojený. V Příbrami mu skončila smlouva, je u nás na testech a zatím se jeví velmi slušně.

Co Dino Bajrič, který se narodil v Německu, ale má i bosenskohercegovinskou národnost?

Je to středový hráč. Nezklamal, ale ani nezaujal, když to mám říct kulantně.

V útoku hrál Eric Ramirez z Venezuely.

To je mladý talentovaný hráč. Je s námi dva dny, na všechno si zvyká. Měl dobré chvilky, dal branku, což ho povzbudí. Na svůj věk – je ročník 1998 – je fyzicky připravený dobře. Je to střelec. Ale se zahraničními hráči je to složitější. Nerad bych někoho zkoušel čtrnáct dnů a pak zjistil, že transfer nejde udělat. Takže uvidíme.

Na pravém kraji zálohy hrál Filip Hlúpik, který přišel z Varny.

Vpravo máme jediného hráče – Moravce. Pomáhali jsme si tam Budínským, takže tam hledáme a budeme dále. Už jsme přivedli Štepanovského. Hlúpik, nebo Pilík tak mají šanci v kádru zůstat.

Ukazuje se, že vám bude scházet brankář Laštůvka?

Při tom třetím gólu samozřejmě (mladý Pasternický nezasáhl odskočený míč – pozn. red.). Víme, že musí přijít další brankář.

Bude jedničkou Branislav Pindroch, nebo přijde ze Slavie Martin Berkovec?

V tuto chvíli nemohu říct, jak to bude. Jestli přijde někdo lepší než Braňo, tak bychom nechtěli, aby byl zase dvojkou, lepší by bylo, aby šel někam hostovat.