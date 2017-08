Karviná venku zase bez bodu. Zradila nás produktivita, řekl kouč Weber

„Ty neproměněné šance mě mrzí. Zradila nás produktivita, a proto jsme vyšli naprázdno,“ povzdechl si karvinský trenér Jozef Weber.

Ve druhé půli neuspěl ani útočník Wágner, když z takových osmi metrů hlavičkoval jen do gólmana. „Byl mokrý terén, měl jsem hlavičkovat k zemi a k tyči,“ uvedl Tomáš Wágner. Odmítl ale, že by Karvinské vychytal brankář Stanislav Dostál. „Něco chytit musí. Nemyslím si, že by to byly těžké zákroky. Ale dobrý gólman je na správném místě,“ prohlásil Wágner.

O prohře Karviné rozhodl Ekpai, když v 65. minutě přesně hlavičkoval po centru Holzera.

„Někde na vápně jsme ztratili balon, který se dostal na levou stranu a tam byl vysoký centr,“ popisoval gól karvinský stoper Pavel Košťál. „Ekpai se do vzduchu zavěsil přes Pavla Eismanna, jestli si dobře pamatuji, a gólman neměl šanci se k míči dostat.“

Jak to, že se maličký Ekpai prosadil hlavou? „Věděli jsme, že má dobrý výskok,“ odpověděl Košťál.

Karvinští tak opět venku neuspěli. „Na začátku jsme si vytvořili šance hlavně ze standardních situací, ale ve druhé půli přišel ten hloupý gól,“ uvedl Košťál. „Otevřeli jsme hru, zase jsme si vytvořili šance, jenže jsme je neproměnili.“

Karvinský stoper uznal, že domácí po přestávce vystupňovali tempo. „Nasadili rychlé hráče, ale na to jsme se připravili. Šli však do tahu, hru zjednodušili a dostávali se do brejků. Škoda že jsme si tu jednu šanci nepohlídali. Bod jsme si odvézt mohli.“

Oproti předešlému venkovnímu duelu v Praze proti Bohemians 1905 (1:2) Karvinští působili mnohem lepším dojmem.

„Naše hra se zlepšila, ale body z venku nevozíme a to je pro nás velká škoda,“ řekl Pavel Košťál. „Závěr zápasu už byl vabank. S Hoškem jsme šli nahoru a bylo to jenom o tom, jestli se jim podaří dát druhý gól, nebo nám vyrovnat.“

Poprvé v sezoně po zranění naskočil na posledních 30 minut nejlepší karvinský střelec minulých dvou sezon Lukáš Budínský.