Panák do Slavie? Brzy bude jasno. Podzim by ale měl odehrát v Karviné

„Jestli budu dávat góly já, nebo Kali (Kalabiška), nebo někdo další, to je úplně jedno. Hlavně, abychom je stříleli,“ podotkl Panák.

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

Poslední přípravné utkání s Chorzówem jste vyhráli 3:1, ale měli jste spoustu šancí, že?

Jak já, tak i další kluci. Určitě to mělo skončit větším gólovým rozdílem. Ale snad si branky šetříme do ligy. Určitě si je šetříme do ligy. (smích)

Byl zápas s Chorzówem nejvydařenější v přípravě?

To asi není otázka úplně na mě, ale už jsme přece jen ubrali v tréninku, vše směřuje k lize. Předchozí zápasy jsme hráli po dvoufázových trénincích, takže jsme byli v únavě. Teď to asi fotbalově bylo nejlepší utkání.

Karvinský kádr se přes léto téměř nezměnil. Může to být výhoda?

To ano. Určitě. Známe se. Ale jestli tomu tak bude doopravdy, ukáže první kolo, druhé, třetí, dalších patnáct...

Přípravné zápasy Přehled duelů v létě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v letní přestávce. Více zde.

Vy jste pořád ve hře pokud jde o přestup do Slavie Praha. Jaká je situace?

Nějak se to stále řeší. Nevím, co k tomu mohu říct.

Všechno.

V nejbližších dnech, možná týdnech by mělo být jasno.

Je to tak, že byť byste do Slavie Praha přestoupil, tak byste podzim v Karviné dohrál na hostování?

Doufám, že ano. Jsem rád, že tady mohu hrát. Záleží ale na trenérovi Webrovi, jak mužstvo poskládá a zda znovu dostanu příležitost.

Záleží to i na tom, zda se uzdraví záložník Lukáš Budínský, jenž má potíže s kolenem?

To je opravdu věc trenéra, ale na jaře jsme hráli i společně.